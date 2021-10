Basketball: Hallo Europa, hier kommen die Towers!

Hamburger Basketball-Club startet am heutigen Dienstag gegen Partizan Belgrad in den EuroCup. Es ist ein Wagnis für den jungen Verein.

Die Hamburg Towers treten am heutigen Dienstag gegen Partizan Belgrad an (Archivbild).

Hamburg. Es ist der Moment, an dem die Geschichtsbücher bemüht werden und an die Anfänge vor acht Jahren erinnert wird. Die Hamburg Towers schicken sich an, ein neues Kapitel ihrer Historie zu schreiben, einen „weiteren Meilenstein“ zu setzen, wie es Marvin Willoughby, der Mitbegründer, Geschäftsführer und Sportchef formuliert. Am heutigen Dienstag (19.30 Uhr, MagentaSport live) hält der Wilhelmsburger Basketballclub Einzug nach Europa.

Zur Premiere im EuroCup gastiert in der edel-optics.de Arena Partizan Belgrad, einer der erfolgreichsten Basketballclubs des Kontinents. Der Trainer der Serben ist eine Legende. Zelimir „Zeljko“ Obradovic (61), der als Point Guard mit Jugoslawien 1990 Weltmeister wurde, später als Coach fast jedes Jahr Titel errang.

Basketball: Towers stehen vor schwieriger Aufgabe

„Das allein beschreibt die Schwere der Aufgabe“, sagt Towers-Trainer Pedro Calles (38). Während die Belgrader in die europäische Topliga EuroLeague aufsteigen wollen, was dem Gewinner des Wettbewerbs vorbehalten ist, möchten sich die Hamburger in Europa sportlich und organisatorisch als aufstrebender Verein präsentieren.

Der EuroCup ist einer von vier internationalen Contests, nach Meinung vieler Beobachter der zweitwichtigste nach der EuroLeague. EuroLeague und EuroCup werden von der 1991 gegründeten Uleb, der Union des Ligues Européennes de Basketball, organisiert, einer privatwirtschaftlichen Vereinigung von 16 Profiligen. In der Euro­League spielen der deutsche Meister Alba Berlin und sein Vorgänger FC Bayern München. Im EuroCup treten aus der Basketball-Bundesliga (BBL) die

Towers und ratiopharm Ulm an.

Hamburg Towers wollen sich beweisen

Von den 20 Teilnehmern haben 16 einen Dreijahresvertrag mit der Uleb geschlossen, die Towers erhielten eine Wildcard – und wie alle Clubs 100.000 Euro Startgeld. „Jetzt müssen wir beweisen, dass wir diese zu Recht erhalten haben“, sagt Willoughby.

Die weiteren europäischen Basketball-Wettbewerbe sind die Champions League und der Europe Cup, die beide vom Weltverband Fiba durchgeführt werden und in Konkurrenz zur EuroLeague und dem EuroCup stehen. Während die EuroLeague mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines, sie zahlt geschätzte

30 Millionen Euro, und der EuroCup mit dem griechischen Großbäcker und Croissant-Spezialisten 7Days (rund zwei Millionen Euro) Sponsoren als Namensgeber fanden, fehlen diese bei der Fiba. BBL-Sender Magenta Sport überträgt alle 18 Gruppenspiele der Towers live. Die ersten acht beider Vorrunden qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

Teilnahme am EuroCup eine Herausforderung

Die Mannschaft, den Verein, die Organisation weiterzuentwickeln, das war stets ein Anliegen der Towers. Die Teilnahme am EuroCup mit zusätzlich 18 Spielen in der Gruppenphase ist aber eine besondere Herausforderung, ein Wagnis. „Wir wollen lernen, neue Erfahrungen machen, deshalb glauben wir, dass dieser große Schritt nicht zu früh kommt“, sagt Willoughby.

Hauptgesellschafter Tomislav Karajica war einer der Treiber der Idee, die bei vielen Sponsoren Anklang fand. Ursprünglich wollten die Towers ihre EuroCup-Heimspiele in den Messehallen vor bis zu 5500 Zuschauenden austragen, die Tribünen dafür treffen aber erst nächstes Jahr ein.

Kader der Towers wurde aufgestockt

Calles wiederum ist überzeugt, die sportlichen Mehranforderungen erfüllen zu können, verweist darauf, dass der Kader für diese Saison wegen des EuroCups um zwei weitere Profis aufgestockt wurde. Zudem hat er bei seiner vorigen Trainerstation in Vechta Erfahrungen mit der Doppelbelastung aus Bundesliga und Europapokal gesammelt. „Natürlich müssen wir unsere Abläufe anpassen, mehr regenerieren, wir dürfen das Team in den Spielvorbereitungen nicht mit zu vielen Informationen überfordern, wenn jeden dritten, vierten Tag eine Begegnung ansteht“, sagt der Spanier.

Um nach dem Wechsel von Spielmacher Jabril Durham (27) zu Fortitudo Bologna, für den es weiter keinen Ersatz gibt, eine Alternative zu haben, dürfte gegen Belgrad der US-Amerikaner Jordan Walker erstmals zum Einsatz kommen, der bisher nur für Kooperationspartner Rist Wedel in der 2. Bundesliga ProB auflief. Am Training nimmt der 23-Jährige seit Saisonbeginn teil. Ob der deutsch-nigerianische Center Eddy Edigin (26) nach seiner leichten Knöchelverletzung ins Team zurückkehrt, will Calles in den Stunden vor dem Tip-off kurzfristig entscheiden. Im Gegensatz zur BBL dürfen im EuroCup beliebig viele Ausländer spielen.

„Es waren unzählige Details zu berücksichtigen“

Logistisch haben die Towers inzwischen alle Forderungen der Uleb abgearbeitet: helleres Licht in der Halle, eine komplette dritte Korbanlage als Ersatz bei einem möglichen Schadensfall, ein zweiter Scouting-Laptop am Tisch des Schiedsgerichts, farblich abgesetzte Dreimeterzonen, lackierte statt geklebte Sponsorenlogos (wegen der Verletzungsgefahr), Uhren in den Kabinen, die die Zeit bis zum Spielbeginn und danach anzeigen. „Es waren unzählige Details zu berücksichtigen“, sagt Geschäftsführer Jan Fischer, „aber wir profitieren davon auch in der Bundesliga. Wir sind jetzt noch professioneller aufgestellt.“

Zu wünschen übrig lässt das Besucherinteresse. Bis zum Montagabend waren erst 1100 von 2800 möglichen Eintrittskarten verkauft, dabei kostet das preiswerteste Ticket 13 Euro. Vor der Pandemie waren bei 25 Towers-Pflichtspielen in Folge alle 3400 Plätze besetzt. Auf den Rängen gelten wie in der BBL die 2G-Regeln, Abstands- und Maskenpflicht entfallen in der Halle.

Basketball: Kader der Towers vollständig geimpft

Während der gesamte Kader, die Trainer und Betreuer der Towers vollständig geimpft sind, fällt die Quote bei den ausländischen Mannschaften weit geringer aus, sie liegt zumeist unter 50 Prozent. Die ersten beiden Sitzreihen müssen daher freigelassen werden.