Hamburg Towers feiern ersten Heimsieg vor  Publikum

Hamburg. „Jaaaaaaa! Hamburg Towers olé!“ Die Erleichterung auf den Rängen entlud sich mit dem Dröhnen der Schlusssirene in einem lautstarken Sturm der Begeisterung. 2235 Zuschauende feierten in der edel.optics.de Arena den ersten Heimsieg der Wilhelmsburger Basketballer in der Bundesliga vor Publikum. Mit 77:70 (23:12, 17:23, 20:26, 17:9) gelang ihnen gegen Bayreuth die Revanche für die 84:93-Pokalniederlage vom 5. Oktober.

„Die Fans waren riesig. Endlich konnten wir ihnen etwas zurückgeben“, sagte Towers-Trainer Pedro Calles. „Der Schlüssel zum Erfolg war vor allem in der Schlussphase unsere Verteidigung. Sie hat viel besser funktioniert als bei unserer Pokalniederlage in Bayreuth.“ Mit 22 Punkten war Robin Christen der beste Werfer, Jaylon Brown und Center Maik Kotsar kamen auf 14.

Hamburg Towrs zeigen beste Saisonleistung

Die Hamburger starteten mit viel Elan, Tempo und Selbstbewusstsein ins Spiel, zeigten im ersten Viertel ihre bisher beste Saisonleistung. Dirigiert von ihrem genesenen Spielmacher Justus Hollatz, den noch eine Bandage am entzündeten linken Daumen zierte, trugen die Towers in der Anfangsphase einen Angriff nach dem anderen erfolgreich vor.

Kotsar erzielte mit einem Korbleger die ersten zwei Punkte, Dreierschütze Christen stellte danach seine Weitwurfqualitäten unter Beweis. 12:2 führten die Hamburger nach vier Minuten, weil sie auch in der Defensive wieder jene Aggressivität, jenen Einsatzwillen und jene Laufbereitschaft aufbrachten, die Calles von seinem Team sehen will und zuletzt nicht immer zu sehen bekam.

Towers machten viele technische Fehler

In den zweiten zehn Minuten, als Caleb Homesley den pausierenden Hollatz im Spielaufbau vertat, war die Herrlichkeit vorbei. 4:08 Minuten blieben die Towers ohne Korbererfolg, ehe Christen frei stehend von der rechten Seite aus die 6,75 Meter Distanz zielsicher zum 26:18 überwand – gleich noch mal zum 29:18. Das Zwischenhoch hielt indes nicht lange an, die Towers leisteten sich weiter mehr Fehlwürfe als Treffer, Bayreuth hatte den Rückstand kurz vor Ende des zweiten Viertel beim Stand von 38:35 auf drei Punkte reduziert. Jaylon Brown vergrößerte ihn sechs Zehntelsekunden vor der Halbzeitpause mit zwei verwandelten Freiwürfen auf fünf Punkte (40:35).

Die waren zum Beginn der zweiten Hälfte schnell aufgebraucht, Marcus Thornton warf die Bayreuther in der 22. Minute mit einem Korbleger zum 40:41 erstmals in diesem Spiel in Führung. Den Towers fiel es zunehmend schwer, auf das anfängliche Niveau zurückzukommen, die Konzentration ging phasenweise verloren, technische Fehler häuften sich.

Towers-Trainer hüpfte an Seitenlinie entlang

Nur einer hielt sein Level: Robin Christen. Aus der Distanz oder unter dem Korb, auf den gebürtigen Berliner blieb Verlass. Nach 25 Minuten lagen die Hamburger mit 55:47 wieder vorn, Christen hatte seinen 20. Punkte mit einem Korbleger erzielt. Das reichte jedoch nicht, um mit einem Vorsprung ins letzte Viertel zu gehen. Ein Dreier von Bayreuths Sacar Anim (22 Punkte) zum 60:61 erwies sich als weiterer Stimmungskiller im Inselpark.

Die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg sank mit Beginn des finalen Spielabschnitts. Wiederum Anim, diesmal mit einem Korbleger, erhöhte in der 32. Minute für die Oberfranken auf 65:60, was die Aktivitäten von Towers-Trainer Calles nochmals steigerte. Der Spanier hüpfte mit ausgestreckten Armen fuchtelnd an der Seitenlinie entlang, forderte in der Verteidigung mehr Zugriff auf die Gegenspieler. Und nachdem Homesley in der 65. Minute mit einem Dreipunktewurf zum zwischenzeitlichen 68:68 ausgeglichen hatte, erhielt er auch wieder Unterstützung von den Rängen: „Defense, Defense!“, hallte es durch die Halle.

Spiel der Hamburg Towers – spannend bis zum Ende

Während jetzt die Abwehrleistung den Ansprüchen des Coaches entsprach, fiel den Towers auf der anderen Seite das Körbe werfen weiter schwer. Es dauerte bis zur 38. Minute, als Kotsar zur 70:68-Führung einnetzte, der Auftakt einer spannenden Schlussphase. 8,6 Sekunden vor dem Ende hatte Jaylon Brown die Entscheidung in den Händen, der US-Amerikaner traf aber nur mit einem seiner zwei Freiwürfe zum 73:70. Im Gegenzug vergab Thornton den Ausgleich, Christen behielt dann an der Freiwurflinie die Nerven, traf zweimal zum 75:70, Seth Hinrichs auch noch zum 77:70. Danach durfte lautstark gejubelt werden.

„Wir haben die Energie von den Rängen gespürt. Das hat richtig Bock gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen“, meinte Christen, bevor für ihn die Vorbereitung auf das erste EuroCup-Spiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Partizan Belgrad begann – „mit viel schlafen“.