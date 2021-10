Basketball: Hamburg Towers suchen einen Spielmacher, dringend!

Hamburg. Den Appetit hat Justus Hollatz (20) trotz seiner schmerzhaften Entzündung im Daumen noch nicht verloren. Gemeinsam mit Mitspieler Lukas Meisner (26) zog es den Nationalspieler der Hamburg Towers in die Innenstadt zu „Dulfs Burger“. „Das sind die besten Burger“, sagt der Spielmacher.

Ob er – Achtung Wortwitz – am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport) Medi Bayreuth verspeisen kann, ist allerdings noch unklar. Die Blessur am Daumen ist hartnäckig, beim Training am Donnerstag in der edel-optics.de Arena fehlte der 20-Jährige. „Justus ist definitiv ein Fragezeichen für Sonntag. Ein Daumen ist beim Basketballspielen ja nicht so unwichtig“, erklärt Trainer Pedro Calles, dessen Kreativität besonders gefragt sein wird, sollte Hollatz den Wettlauf gegen die Zeit verlieren.

Den Hamburg Towers fehlt ein Point Guard

Mit Max DiLeo (28), dessen Stärke in der Verteidigung liegt, stünde dann nur noch ein gelernter Point Guard im Kader zur Verfügung. Gut möglich, dass Shooting Guard Jaylon Brown (27) auf der Point-Guard-Position aushelfen muss. „Er könnte eine Alternative sein, aber wir müssen zumindest für Sonntag die Probleme auf der Position im Kollektiv lösen“, erklärt Calles, der womöglich auch noch auf Forward Seth Hinrichs (28) verzichten muss, den eine Entzündung in den Adduktoren plagt. Eine Untersuchung bei Teamarzt Helge Beckmann soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung liefern.

Nach dem Abgang von Jabril Durham (27) zu Fortitudo Bologna suchen Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby (43) sowie Trainer Calles derzeit weltweit nach einem geeigneten Nachfolger für den US-Amerikaner. Eine Verpflichtung vor dem Bayreuth-Spiel ist extrem unwahrscheinlich. Beim Anforderungsprofil des neuen Lenkers wollte der Towers-Trainer nicht so viel verraten.

„Im Winter ist es noch schwerer, einen Spieler mit dem richtigen Charakter und den benötigten sportlichen Eigenschaften zu finden als im Sommer. Wir wollen aber auch nicht den erstbesten Spieler nehmen“, sagt Calles. Trotzdem versucht der Towers-Trainer die Erwartungshaltung an den neuen Spielmacher zu dämpfen. „Wir suchen keinen Superman, der alles auf den Kopf stellt, sondern einen Spieler, der zu uns passt und uns helfen kann. Das benötigt Zeit.“

3000 Fans dürfen den Towers zuschauen – es gilt 2G

Helfen sollen am Sonntag gegen Bayreuth in jedem Fall die Fans. Bis Donnerstagabend waren 1850 Tickets verkauft. Bei der 2G-Veranstaltung dürften erstmals bis zu 3000 Anhänger dabei sein. Es wird in jedem Fall die größte Kulisse seit dem 29. Februar 2020, als unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Pandemie beim 91:92 nach Verlängerung gegen die Crailsheim Merlins alle 3400 Plätze besetzt waren.

Kurios: Die Towers-Fans haben noch keinen Bundesliga-Heimsieg live in der Arena erlebt. In der ersten BBL-Saison durften die Anhänger zwar dabei sein, es gab aber keine Erfolge zu sehen. In der vergangenen Spielzeit waren die Towers eine Heim-Macht, schlugen unter anderem Bayern München und Alba Berlin, doch wegen der Pandemie waren keine Fans zugelassen. Und das erste Heimspiel in der laufenden Saison ging gegen die Chemnitz Niners mit 82:90 verloren. Können die Towers also nur Geisterspiele gewinnen?

„Wir leben im Hier und Jetzt. Ich freue mich sehr auf jedes Heimspiel und weiß, wie sehr sich die Fans über einen Heimsieg freuen würden. Ich kann mit jedem Ergebnis leben, sofern wir mit den richtigen Intensionen arbeiten und spielen“, sagt Trainer Calles.

Towers warten auf den ersten Heimsieg mit Fans

Wie schwer die Partie gegen die Oberfranken wird, haben die Towers vor knapp zwei Wochen im MagentaSport BBL-Pokal erlebt. Beim 84:93 kostete ein desolates drittes Viertel (12:30) die Hamburger das Weiterkommen. Noch hat der spanische Übungsleiter das Video der Pokal-Niederlage seinen Spielern nicht vorgeführt. Das steht erst zum Wochenende auf dem Programm. „Wir müssen aus dem Spiel lernen, auch bei Widerständen unser Spiel nicht zu ändern. Als Bayreuth uns mit ihrer Spielweise verwundet hat, haben wir nicht angemessen darauf reagiert“, blickt Calles zurück.

Beim ersten Saisonsieg gegen die Skyliners Frankfurt (74:64) am vergangenen Sonntag sah man gegen einen erschreckend schwachen Gegner bereits Fortschritte im Defensivverhalten. Allerdings ließ man die Zügel zum Spielende hin etwas schleifen, sodass es durchaus noch mal unnötig spannend wurde. „Ich halte nicht viel von der These, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen. Für den Kopf war der Sieg in Frankfurt sehr wichtig, weil wir noch in einem Entwicklungsprozess stecken. Es stimmt aber, dass wir die Spiele besser zu Ende spielen müssen als in Frankfurt“, erklärt der Towers-Coach.