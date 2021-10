Überraschendes Ende für Towers-Profi Durham nach vier Spielen

Hamburg. Nach nur vier Pflichtspielen, drei in der Basketball-Bundesliga (BBL), eins im Pokal, verlässt Spielmacher Jabril Durham die Hamburg Towers. Der Verein verständigte sich am Wochenende mit dem 27 Jahre alten US-Amerikaner auf das Ende der Zusammenarbeit.

Noch am Sonntag hatte Durham beim 74:64-Erfolg der Towers bei den Fraport Skyliners Frankfurt seine Qualitäten bewiesen, seinen besten Auftritt im Trikot der Hamburger abgeliefert.

Er wechselt zum italienischen Erstligaclub Fortitudo Bologna, der wie die Towers mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist. Teamkollege in Bologna ist der deutsche Nationalspieler Robin Benzing (32/Flügel).

Hamburg Towers unzufrieden mit Durhams Leistungen

Ob die Towers eine Ablösesumme kassieren, wer wann sein dringend benötigter Nachfolger wird, stand am Montagabend noch nicht fest. Bologna suchte nach der Absage des US-Amerikaners Michael Thompson (32), der für den arabischen Champions-League-Sieger Al Ahly in Kairo spielt, einen Back-up auf der Point-Guard-Position.

Die Wahl fiel auf Durham. Die Italiener gingen schon in der vergangenen Woche vom Zustandekommen des Wechsels aus, weil die Towers mit den Leistungen Durhams unzufrieden seien, wie Bologneser Tageszeitung „Il Resto del Carlino“ schrieb.

Durhams Nachfolger steht noch nicht fest

„Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir einen anderen Spielertypen im Aufbau für unsere Spielweise benötigen. Daher haben wir uns mit Jabril auf die Auflösung seines Einjahresvertrages geeinigt“, sagte Towers-Sportchef Marvin Willough­by. Nationalspieler Justus Hollatz (20), der in Frankfurt wegen einer Daumenverletzung ausfiel, bevorzugt wie Durham das Passspiel.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach dem Wechsel von T.J. Shorts (23) nach Crailsheim fehlt den Hamburger ein Spielmacher, der den direkten Weg zum Korb sucht. Mit Durham wollte Trainer Pedro Calles das Zusammenspiel stärken. Mit elf Assists erfüllte er in Frankfurt diese Aufgabe, schwache 30,8 Prozent Wurfquote aus dem Feld standen dem jedoch entgegen.

Mehr Treffsicherheit ist jetzt die Hauptanforderung für Durhams Nachfolger. Angesichts der anstehenden Aufgaben, der Terminhatz in der Bundesliga und im EuroCup mit Spielen an jedem dritten oder vierten Tag, sollte der neue Mann am besten schon in dieser Woche in Wilhelmsburg eintreffen.