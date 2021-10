Hamburg Towers setzen nach Bundesliga-Fehlstart auf Ruhe

Hamburg. Am frühen Sonnabendnachmittag geht es für die Profis der Hamburg Towers zum Hauptbahnhof. Mit dem Zug reist das Team von Pedro Calles (38) zum Auswärtsspiel bei den Frankfurt Skyliners, das am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport live) beginnen wird. Nach zuletzt zwei Auftaktniederlagen in der Basketball-Bundesliga (BBL) und dem Pokal-Aus am Dienstag bei Medi Bayreuth ist der Druck bereits früh in der Saison zu spüren.

Der Towers-Trainer will sich davon ebenso wenig beeindrucken lassen wie von den Quervergleichen zur erfolgreichen Saison 2020/21, die erst im Play-off-Viertelfinale geendet war."Ich denke es ergibt keinen Sinn, zu viele Vergleiche anzustellen. Jedes Jahr ist neu, die Situation eine andere. Wer Vergleiche anstellt, der hat die Qual der Wahl. Letztes Jahr haben wir die ersten fünf Spiele gewonnen, in meinem ersten Jahr in Vechta haben wir zu Beginn drei Spiele verloren. Daher bringen Vergleiche für mich keine Erkenntnis", erklärt Calles.

Hamburg Towers: Trainer Calles will Fehlstart nicht überbewerten

Die Towers leben im Hier und Jetzt. Und da ist die Situation trotzdem klar. Mit jeder weiteren Niederlage wächst die Unruhe im Umfeld und bei den Fans. Doch die Verantwortlichen versuchen Ruhe auszustrahlen.

"Wir haben in Ludwigsburg gut gespielt, gegen Chemnitz und Bayreuth waren es einzelne Viertel, in denen es nicht passte. Deswegen wollen wir uns jetzt nicht zu sehr an dem 0:3-Start aufhängen, sondern uns darauf konzentrieren, was notwendig ist, um besser zu spielen. Dann kommen die Ergebnisse auch von allein", erklärt der Towers-Trainer.

Jaylon Brown als Sinnbild der inkonstanten Towers

Eine besondere Nervosität ist auch bei den Spielern angesichts des Fehlstarts noch nicht zu vernehmen. Point Guard Jaylon Brown (27) ist so etwas wie ein Paradebeispiel, was bei den Towers derzeit noch im Argen liegt. Nach 24 erzielten Punkten gegen Ludwigsburg folgten vier Zähler gegen die Chemnitz Niners und 19 gegen Bayreuth. Konstant inskonstant eben.

"Ich versuche das Positive in Niederlagen zu sehen, denn darauf können wir aufbauen und besser werden. Manchmal ist das ein Prozess, der eine Zeit braucht. Wichtig ist, beständig zu arbeiten und der Entwicklung zu vertrauen. Deswegen mache ich mir keine Sorgen", sagt Brown.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Probleme liegen bei den Hamburgern bisher auf der Hand. Mit Jabril Durham (27) und Justus Hollatz (20) haben die Towers zwei Spieler auf der Spielmacherpositionen, die sich in ihrem Spielstil ähneln. Beide haben ihre Stärken im Passspiel, sind aber keine besonders guten Scorer. Somit ist das Duo leicht ausrechenbar.

Towers fehlt es an Spielern, die sich selbst Würfe kreieren können

Ebenfalls auffällig: Dreiviertel aller erzielten Körbe aus dem Feld geht ein Assists voraus. Das spricht zwar für guten Team-Basketball, zeigt aber auch, dass es nach dem Abgang von Wirbelwind T.J.Shorts (23) nach Crailsheim an Profis fehlt, die sich ihren eigenen Wurf kreieren können.

Das größte Manko ist aber die Anfälligkeit in der Defensive, die in der vergangenen Saison die größte Stärke war. Derzeit sind die Towers die viertschlechteste Mannschaft der BBL. An Arbeit mangelt es Trainer Calles also nicht. Beim Tabellenletzten aus Frankfurt, das weiß auch der spanische Übungsleiter, muss ein Sieg her, sonst wird die Rückfahrt aus Frankfurt weit weniger entspannt als der Trip in die Mainmetropole.