Fehlstart: Hamburg Towers zwischen Anspruch und Realität

Zwei Niederlage in der Bundesliga, Pokal-Aus in Bayreuth. Die Wilhelmsburger stehen bereits früh in der Saison unter Druck.

Hamburg. Maik Kotsar (24) hat in seiner Karriere schon so einiges erlebt, doch das dritte Viertel der Hamburg Towers bei der 83:94-Niederlage bei Medi Bayreuth im Achtelfinale des MagentaSport BBL-Pokals machte den Center fast sprachlos. Im dritten Spielabschnitt kassierten die Towers 30 Zähler, warfen selbst nur zwölf Punkte und in der Phase das Weiterkommen im Pokal weg. "Wir sind total fahrig aus der Halbzeit gekommen. Wir sollten eigentlich aggressiver sein – das ist unsere Identität, dafür steht der Basketball von Trainer Pedro Calles. Das ist ein Fehler, der uns nicht passieren darf. Die 93 Punkte, die wir heute kassiert haben, sind definitiv viel zu viel", kritisierte der Este, der bei den Wilhelmsburgern mal wieder zu den besseren Spielern zählte.

Für die Hamburger war es bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Bereits in der Basketball-Bundesliga (BBL) hatten die Towers nach den Spielen bei den Riesen Ludwigsburg (87:88) und in der edel-optics.de Arena gegen die Chemnitz Niners (82:90) einen Fehlstart hingelegt. Bleibt die Frage: Warum sind die Hamburger, die in der vergangenen Saison so stark auftraten, derzeit völlig von der Rolle? "Das ist eine Frage, die sie an den Trainer richten müssen", sagte Center Kotsar und fügte an: "Ich weiß, dass jeder von uns alles dafür gibt. Deswegen bin ich überzeugt, dass es besser werden wird", so der 2,11 Meter große Leistungsträger.

Neuzugänge der Towers konnten bislang nur bedingt überzeugen

Ein Grund für den schwachen Start ist der XXL-Kaderumbruch im Sommer. Acht neue Spieler wurden von Calles und Sportdirektor Marvin Willoughby (43) verpflichtet. Überzeugen konnte bisher nur Robin Christen (30) und mit Abstrichen Caleb Homesley (24) und Jaylon Brown (27).

Die Abgänge von Spielmacher T.J. Shorts (24), der bei Ligakonkurrent Crailsheim Merlins für Furore sorgt, Terry Allen (27), der bei Pokalgegner Bayreuth solide agiert, und Kameron Taylor, der in der EuroLeague für Maccabi Tel Aviv spielt, konnten die Hamburger nicht kompensieren. Während Taylor aufgrund der Finanzkraft des israelischen Topclubs nicht zu halten war, waren die Abgänge von Shorts und Allen durchaus vermeidbar.

Towers beim Auswärtsspiel in Frankfurt bereits unter Druck

Statt auf einen Spielerkern zu setzen, der das anspruchsvolle System von Trainer Calles verstanden hat, fing man im Sommer praktisch wieder bei Null an. Mit der Folge, dass der Saisonstart komplett in die Hose ging. Am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport live) stehen die Towers im Auswärtsspiel bei den Frankfurt Skyliners bereits unter Druck. Von der Form eines Play-off-Kandidaten sind die Hamburger derzeit ein großes Stück entfernt. Und in zwei Wochen beginnt das Abenteuer EuroCup. Dann kommt auf die Towers die ungewohnte Doppelbelastung zu.

Es steht also viel Arbeit für Trainer Calles und die Spieler bevor, damit aus einem Fehlstart nicht eine handfeste sportliche Krise wird.

