BBL-Pokal: Hamburg Towers scheiden bei Pokal-Premiere früh aus

Bayreuth. So hatten sich die Profis der Hamburg Towers ihre Premiere im MagentaSport BBL-Pokal nicht vorge-stellt. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (38) unterlag im Achtelfinale Medi Bayreuth mit 84:93 (24:21, 23:26, 12:30, 25:16). Erfolgreichster Werfer der Hamburger war Jaylon Brown (27) mit 19 Punkten. Somit müssen die Wilhelmsburger weiter auf den ersten Pflichtspielsieg der Saison warten.

Die Towers, bei denen Nationalspieler Lukas Meisner am Spieltag krankheitsbedingt abreisen musste, konnten nicht davon profitieren, dass hinter den Oberfranken ein Reise-Marathon lag. Am Wochenende war Bayreuth 10.000 Kilometer unterwegs, um die Qualifikation für den Fiba Europe Cup in Krasnojarsk (Russland) erfolgreich zu bestreiten.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte enttäuschten die Towers vor allem im dritten Viertel, das mit 12:30 verloren ging. Im Schlussviertel versuchten die Hamburger noch einmal, in die Partie zurückzukommen, doch den verdienten Bayreuther Sieg konnte das Calles-Team nicht mehr verhindern.