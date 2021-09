Basketball: Was bei den Hamburg Towers besser werden muss

Hamburg. Die Putzkraft, die sich am späten Mittwochabend in der Edel-optics.de-Arena um die Tribüne hinter dem Korb kümmerte, nahm die Arbeit ganz genau. Jedes einzelne Stück Popcorn fand den Weg auf seine Schaufel. Ordnung muss schließlich sein. Hätten die Profis der Hamburg Towers zuvor auf dem Court ähnlich penibel das umgesetzt, was Trainer Pedro Calles (38) vorgegeben hatte, die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel in der Basketball-Bundesliga wäre wohl ausgeblieben.

Während die Reinigungscrew ihren Job machte, fing auch bei den Wilhelmsburgern die Aufarbeitung der 82:90-Niederlage im ersten Heimspiel der Saison gegen die Chemnitz Niners an. Coach Calles und Geschäftsführer Marvin Willoughby (43) analysierten die verdiente Niederlage ebenso wie Spielmacher Jabril Durham (27) und Forward Caleb Homesley (24) sowie Nationalspieler Justus Hollatz (20) und Eigengewächs Osaro Jürgen Rich Igbineweka (23).

Towers-Trainer Calles erklärt BBL-Fehlstart

Gesprächsstoff gab die schwache Vorstellung gegen den Angstgegner aus Chemnitz, die bisher alle drei BBL-Duelle gewinnen konnten, in jedem Fall her. „Wir haben dem Gegner erlaubt, 90 Punkte in unserer eigenen Halle zu machen. Unser Defensivverhalten muss besser werden. Das hat nichts damit zu tun, dass die Spieler nicht wollen, wir haben viele neue Jungs, die das System noch mehr verinnerlichen müssen. Wir haben 88 und 90 Punkte in den ersten beiden Spielen zugelassen. Das müssen wir korrigieren“, sagte Trainer Calles.

Doch nicht nur im Verhindern von Körben gibt es noch viel Luft nach oben. Der Hochgeschwindigkeits-Basketball ist noch viel zu fehleranfällig. Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Guards, Forwards und Centern, am Ende 19 Ballverluste, phasenweise sahen die Angriffsbemühungen der Towers wie in einem Vorbereitungsspiel aus.

Ein perfektes Beispiel für das wilde Spiel war Topscorer Homesley, dem zwar 22 Punkte, aber auch viele unnötige Fehlwürfe und erzwungene Einzelaktionen unterliefen. Insgesamt wirkt die Hamburger Mannschaft nach sechs Wochen Vorbereitung und zwei Ligaspielen bei Weitem noch nicht auf dem Niveau wie in der so erfolgreichen Vorsaison.

Auch Kotsars gelungenes Comeback half den Towes nicht

Neuzugang Eddy Edigin (25), der zu den überzeugenderen Neuzugängen zählt, kritisierte, dass die Kommunikation auf dem Feld noch nicht stimmig ist. Wir müssen uns als Team noch besser finden, als Mannschaft zusammenwachsen, und dann bin ich mir sicher, dass sich die heutigen Fehler nicht wiederholen werden“, sagte Edigin.

Und so war die Rückkehr von Center Maik Kotsar (24) einer der wenigen Lichtblicke bei den Hamburgern. Der Este kehrte nach seiner vor knapp zwei Wochen im Testspiel gegen Göttingen erlittenen Gehirnerschütterung überraschend in den Kader zurück, erzielte zehn Punkte, traf alle seine Würfe und holte zudem noch acht Rebounds. „Gerade die Offensivrebounds waren wichtig, weil wir den Basketball nicht wirklich gut geworfen haben. Aber auch die Extra-Ballbesitze haben wir nicht für uns genutzt“, sagte Calles.

Dienstag geht es für die Towers im BBL-Pokal weiter

Obwohl man dem 2,11 Meter großen Kotsar noch etwas konditionellen Rückstand anmerkte, zeigte er, dass er bei den Towers ein Unterschiedsspieler ist. Unter den Brettern waren die Hamburger deutlich präsenter als noch zum Auftakt gegen Ludwigsburg. „Maik hat am Dienstag das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, zeigte danach keine Symptome und hat deshalb grünes Licht von den Ärzten bekommen. Ich bin froh, dass es ihm wieder gut geht und er wieder zur Verfügung steht“, freute sich Trainer Calles.

Bis zum kommenden Dienstag hat der Spanier nun Zeit, die Defizite aus dem Saisonstart zu korrigieren. Dann wartet für die Towers bei Medi Bayreuth die Premiere im MagentaSport-BBL-Pokal. „Das Spiel in Ludwigsburg war auf gutem Niveau, jetzt stehen wir mit 0:2 Siegen da. Wenn wir im ersten Spiel einen Korb mehr machen, spielen wir gegen Chemnitz vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein“, sagte Sportdirektor Willoughby, der gleich noch nachlegte, was er kurzfristig sehen will. „Die Mannschaft muss taktisch offensiv und defensiv besser zusammenwachsen. Wir haben gegen zwei Mannschaften verloren, die um die Play-offs mitspielen werden, deshalb ist es kein Weltuntergang, aber wir sind im Profisport und brauchen Ergebnisse.“