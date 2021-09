Hamburg Towers dürfen mit 2G-Modell 1300 Fans zulassen

Hamburg. Die Hamburg Towers haben von der Stadt die Freigabe erhalten, bei den Heimspielen in der Basketball-Bundesliga und im EuroCup mit dem 2G-Modell 1300 Fans in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg zuzulassen. Gespräche mit dem Gesundheitsamt und der Innenbehörde, um per Sondergenehmigung noch mehr Fans begrüßen zu können, laufen.

„Wir glauben, dass wir durch das 2G-Modell Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen verringern und so einen Schritt zurück zur Normalität gehen können“, sagte Geschäftsführer Jan Fischer. „Wir versuchen, alle Abläufe so zuschauerfreundlich wie möglich zu gestalten.“

Towers: 2G-Testlauf am 17. September

Einen Testlauf des 2G-Modells gibt es am 17. September (19.30 Uhr) beim Saisoneröffnungs-Testspiel gegen die BG Göttingen. Von Donnerstag (14 Uhr) an erhalten zunächst die Dauerkartenkunden der Saison 2019/20 für ihre angestammten Plätze ein Vorkaufsrecht auf die Saisontickets.

Neuzugang Caleb Homesley (24) sollte noch am Dienstagabend beim Testspiel bei Bundesligakonkurrent EWE Baskets Oldenburg sein Debüt für die Towers geben.

Ihr erstes Ligaspiel bestreiten die Hamburger dann am 25. September bei den Riesen Ludwigsburg. Ihre internationale Premiere feiern die Towers am 19. Oktober mit dem Eurocup-Heimspiel gegen Partizan Belgrad aus Serbien.