Hamburg Towers starten Europa-Abenteuer mit einem Heimspiel

Hamburg. Die Vorfreude auf die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ist bei den Hamburg Towers seit diesem Freitag noch ein wenig größer geworden, als der Spielplan des EuroCups veröffentlicht wurde. Die Wilhelmsburger beginnen das internationale Abenteuer mit einem Heimspiel am 19. Oktober (19.30 Uhr) gegen Titelkandidaten Partizan Belgrad.

Die erste Auwärtstour führt die Towers in das Geburtsland von Trainer Pedro Calles (37) und Co-Trainer Miguel Zapata (42). Am 26. Oktober (19.45 Uhr) treten die Towers gegen den spanischen Topclub Joventut Badalona, der vor den Toren der Millionen-Metropole Barcelona beheimatet ist, an.

Während die Heimspiele allesamt um 19.30 Uhr beginnen, kann es wegen der Zeitverschiebung in einigen Ländern zu ungewohnten Startzeiten führen. So findet der Rückrunden-Auftakt in Belgrad zu einer ungewohnt späten Tipoff-Zeit (18.Januar 2022, 20.45 Uhr) statt. Die Partien in Krasnodar (9.März 2022, 17.30 Uhr) und Ankara (6.April.2022, 18 Uhr) beginnen dagegen bereits ungewohnt früh.

Die EuroCup-Spiele der Towers im Überblick:

1. Spieltag (19. Oktober, 19.30 Uhr): Hamburg Towers -Partizan Belgrad

2. Spieltag (26. Oktober, 19.45 Uhr) Joventut Badalona - Hamburg Towers

3. Spieltag (2. November 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Morabanc Andorra

4. Spieltag (10. November, 19 Uhr) Lietkabeles Panevezys - Hamburg Towers

5. Spieltag (16. November, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Boulogne Metropolitans 92

6. Spieltag (8. Dezember, 20 Uhr): Slask Wroclaw - Hamburg Towers

7. Spieltag (15. Dezember, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Lokomotive Krasnodar

8. Spieltag (22. Dezember, 20 Uhr) Dolomiti Trento - Hamburg Towers

9. Spieltag (11. Januar 2022, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Turk Telekom Ankara

10. Spieltag (18. Januar 2022, 20.45 Uhr) Partizan Belgrad - Hamburg Towers

11. Spieltag (26. Januar 2022, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Joventut Badalona

12. Spieltag (2. Februar 2022, 20 Uhr) Morabanc Andorra - Hamburg Towers

13. Spieltag (8. Februar, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Lietkabeles Panevezys

14. Spieltag (9. März, 20.30 Uhr) Boulogne Metropolitans 92 - Hamburg Towers

15. Spieltag (16. März 2022, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Slask Wroclaw

16. Spieltag (23. März, 17.30 Uhr) Lokomotive Krasnodar - Hamburg Towers

17. Spieltag (30. März, 19.30 Uhr) Hamburg Towers - Dolomiti Trento

18. Spieltag (6. April, 18 Uhr) Turk Telekom Ankara - Hamburg Towers

Alle EuroCup-Partien werden bei MagentaSport live übertragen. Ob und wie viele Zuschauer bei den Heimspielen der Towers dabei sein können, ist noch nicht klar.