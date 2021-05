Große Ehre für Hamburgs Super-Talent Justus Hollatz

Hamburg. Justus Hollatz (20) von den Hamburg Towers, die am Donnerstag in die Play-offs gegen Berlin starten, ist zum besten deutschen Nachwuchsspieler in der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt worden.

Der Hamburger setzte sich gegen die Berliner Jonas Mattisseck und Malte Delow sowie den Würzburger Joshua Obiesie, den Gießener Bjarne Kraushaar und den Frankfurter Len Schoormann durch.

Die Jury wurde von den Coaches der 18 Erstligisten, Bundestrainer Henrik Rödl und Jens Staudenmayer (sportlicher Leiter der BBL) gebildet.

Hollatz: "Der Award gehört allen ein bisschen"

„Ich denke, dass ich eine ganz gute Saison spiele, weiß aber auch, dass ich noch viele Dinge besser machen kann“, sagte Hollatz.

„Nichtsdestotrotz freue mich natürlich über die Auszeichnung. Der Dank gehört aber in erster Linie meinen Mitspielern, Trainern und meiner Familie, die auch für mich da sind, wenn ich mal Probleme habe. Der Award gehört allen ein bisschen.“

