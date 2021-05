Towers unterliegen Crailsheim trotz Kotsar-Gala

Hamburg. So richtig gut begann der Sonntag für Pedro Calles nicht. Der Trainer der Hamburg Towers ist mit Zahnschmerzen aufgewacht und wurde diese auch über den Tag nicht los. Deshalb hat der Spanier sogar das obligatorische TV-Interview vor der Partie bei den Crailsheim Merlins abgesagt und stattdessen seinen Assistenten Benka Barloschky vorgeschickt.

Und zur Schmerzlinderung trug der Auftritt der Wilhelmsburger Basketballer auch nicht so richtig bei. Die Towers unterlagen bei den Schwaben mit 79:85 (17:23, 25:24, 20:16, 17:22). "Wir haben einfach nicht gut getroffen. Leichte Würfe, freie Würfe. Ich bin aber stolz, wie wir um jeden Ball gekämpft haben", sagte Center Maik Kotsar, dem mit 26 Punkten eine neue Karriere-Bestleistung gelang.

Die Zahnschmerzen des Trainers passen irgendwie ins Bild in diesen Tagen. Die Hamburger sind derzeit verletzungsgeplagt. In Crailsheim fehlten neben Topscorer Kameron Taylor (Fußstauchung) auch Center Marvin Ogunsipe (Rücken), Kapitän Bryce Taylor (Achillessehne) sowie die beiden langzeitverletzten "Big Men" Hans Brase (Knie-OP) und Hendrik Drescher (Aufbau nach Kreuzbandriss).

Calles-Team tat sich offensiv schwer

Und dieser Rumpfkader startete alles andere als gut in die Partie. Dem erfahrenen Shooting Guard Jordan Swing (30) unterliefen zwei Schrittfehler. Zudem taten sich die Towers schwer, die variabel angreifenden Crailsheimer zu verteidigen. Doch nach dem 4:11-Lauf zu Beginn arbeiteten sich die Hamburger zunehmend in die insgesamt zerfahrene Partie. Das erste Viertel beendete das Calles-Team mit einem 17:23-Rückstand. Das lag vor allem daran, dass sie keinen ihrer fünf Dreipunkte-Versuche und nur einen ihrer fünf Freiwürfe trafen. Zudem standen bereits sechs Ballverluste auf dem Statistikbogen.

Towers steigern sich im zweiten Viertel

In der Folge fanden die Towers zunehmend zu ihrer aggressiven Verteidigung, aber Crailsheim fand immer wieder Lösungen, um zu einfachen Körben zu kommen. Wie schon in den vergangenen drei Spielen gegen Chemnitz, Würzburg und Bayreuth taten sich die Towers schwer, die Dreipunktewürfe der Gegner zu unterbinden. In der ersten Halbzeit traf Crailsheim starke 64 Prozent (neun von 14) von "Downtown".

Shorts und Kotsar halten die Hamburger im Spiel

Zudem hatten die Hamburger ihrerseits ein extrem kaltes Händchen Mitte des zweiten Viertels trafen die Towers lediglich erschreckend schwache 53 Prozent aller Würfe. Und an der schwachen Ausbeute änderte sich auch bis zur Pause nichts. Nach 20 Minuten standen 62 Prozent (16 von 26) aus dem Zweipunkte-Bereich und acht (!) Prozent (eins von zwölf) von der Dreier-Linie bei den Gästen zu Buche. Dass die Towers dennoch nur mit einem 42:47-Rückstand in die Kabine gingen, lag in erster Linie an Spielmacher T.J. Shorts (23, zehn Punkte) und Center Kotsar (24, zwölf Zähler).

Towers forcieren immer wieder Ballverluste

Die schwache Offensivleistung setzte sich auch in der zweiten Hälfte zunächst fort. Mit einem frühen 10:2-Lauf nahm Crailsheim den Towers den Wind aus den Segeln. Doch der Play-off-Teilnehmer aus Hamburg ließ sich nicht entmutigen. Wann immer man das Gefühl hatte, Crailsheim könnte davonziehen, bissen sich die leidenschaftlich kämpfenden Towers, die immer wieder Turnover beim Gegner erzwangen, wieder in die Partie zurück. Der bis dahin erschreckend schwache Swing brachte die Towers in der Schlussminute des dritten Viertels per Dreipunktewurf (!)sogar erstmals in Führung (62:61).

Und so entwickelte sich im Schlussviertel ein offener Schlagabtausch, nahezu mit jedem Ballbesitz wechselte die Führung. Doch mit Fortdauer des vierten Viertels wurden die Angriffsversuche der Hamburger, die müde wirkten, zunehmend hektisch, die Wurfauswahl wurde immer schlechter. Und genau das nutzten die Crailsheimer, die körperlich und geistig frischer wirkten, konsequent aus. Allen voran den überragende Merlins-Topscorer Trae Bell-Haynes, dem 20 Punkte, elf Rebound und neun Assists gelangen, bekamen die Towers nie in den Griff.

Und so mussten die Towers am Ende konstatieren, dass es am Ende der Unterschied in der Dreier-Quote lag. Crailsheim traf 43 Prozent (12 von 28), Hamburg lediglich 15 Prozent (vier von 26).

Da der direkte Konkurrent um Platz sechs Rationpharm Ulm ohne Probleme bei den Chemnitz Niners gewinnen konnten, werden die Hamburger die Hauptrunde aller Voraussicht nach auf Rang sieben beenden. Das würde bedeuten, dass die Wilhelmsburger in der ersten Play-off-Runde wohl auf Titelkandidat Alba Berlin treffen.

Dienstag letztes Hauptrunden-Heimspiel der Towers

Doch soweit denken die Towers noch nicht. Am Dienstag (19 Uhr, MagentaSport) wartet auf die Towers im letzten Hauptrunden-Heimspiel die BG Göttingen in die edel-optics.de Arena. Mit Glück kehren dann auch die verletzten Namensvetter Bryce und Kameron Taylor in den Kader zurück.