Coup! Hamburg Towers verlängern mit Top-Center Maik Kotsar

Hamburg. Diese Personalie ist ein wichtiger Meilenstein für die Kaderplanung der Hamburg Towers: Der Basketball-Bundesligist aus Wilhelmsburg hat den Vertrag mit seinem umworbenen Center Maik Kotsar verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bleibt der estnische Nationalspieler auch in der Saison 2021/22 beim aktuellen Tabellen-Sechsten aus der Hansestadt.

„Maik befindet sich in seinem ersten Profijahr. Es ist bemerkenswert, dass er sich so schnell an das Niveau in der BBL gewöhnt hat“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Towers: Kotsar bester Center der Liga

Mit durchschnittlich 14,2 Punkten ist der 2,11-Meter-Mann, der aus der US-Collegeliga von den South Carolina Gamecocks zu den Norddeutschen gekommen war, der korbgefährlichste Center der Liga.

Mit seinen starken Leistungen hatte sich Kotsar auch in das Notizbuch einiger anderer Vereine gespielt. Zuletzt war daher befürchtet worden, dass die Towers ihren Center Kotsar an einen Topclub verlieren. Die Verlängerung, auch wenn sie nur für ein Jahr gelang, darf daher als Coup der „Türme" bezeichnet werden.

„Ich freue mich sehr darüber, weiter für die Towers spielen zu können. Letztendlich war es eine sehr einfache Entscheidung für beide Seiten“, sagte der 24-Jährige.

( lno/HA )