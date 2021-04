Kameron Taylor (M.) war erneut bester Werfer der Towers, konnte die Niederlage in Chemnitz aber nicht verhindern.

Basketball-Bundesliga Siegesserie der Hamburg Towers in letzter Sekunde gestoppt

Die Niners Chemnitz haben die Siegesserie der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga brutal beendet. Die Wilhelmsburger verloren nach zuvor neun Erfolgen das Nachholspiel mit 97:98 (29:20, 16:28, 21:31, 31:19), weil Chemnitz’ Topscorer Marcus Thornton (23 Punkte) in der Schlusssekunde mit einem Dreier den Siegtreffer erzielte.

Mit 23 Punkten war Kameron Taylor erneut bester Werfer der Towers, die bei der 75:95-Niederlage im Hinspiel ihre schlechteste Saisonleistung zeigten – und es diesmal lange Zeit nicht wesentlich besser machten.

Chemnitz trifft gegen Towers aus allen Lagen

Das erste Viertel prägten die Spielmacher der Towers. Zunächst gab Justus Hollatz den Angriffen Struktur, warf dazu sieben Punkte (insgesamt zwölf), in den letzten dreieinhalb Minuten zeigte Kollege T.J. Short (19 Punkte) seine Klasse, verwandelte drei seiner vier Versuche aus der Nahdistanz.

Mit der Hamburger Herrlichkeit war es zu Beginn der zweiten zehn Minuten aber vorbei. Die Sachsen zollten der bekannt aggressiven Verteidigung der Towers Respekt, indem sie sich nicht auf irgendwelche Zweikämpfe einließen, sondern gleich aus 6,75 Metern Entfernung auf den Korb zielten – mit durchschlagendem Erfolg. Dreierquote zu diesem Zeitpunkt: 67 Prozent (Towers: 25 Prozent).

Mit einem 18:2-Lauf warfen sich die Niners bis zur 15. Minute 38:31 in Führung, selbst die zwischenzeitlich erste Auszeit von Towers-Trainer Pedro Calles konnte den Rhythmus des Bundesliga-Aufsteigers nicht nachhaltig stoppen. Mit 28:16 ging das zweite Viertel an Chemnitz, wobei die Towers den Halbzeitrückstand mit 45:48 noch erträglich gestalteten, weil sie in der Endphase des zweiten Abschnitts wieder besser trafen und effizienter verteidigten.

Towers führen neun Sekunden vor Schluss

Die Wende aber schafften die Hamburger trotz eines fantastischen Endspurts in der zweiten Hälfte nicht. Chemnitz traf zunächst weiter aus allen Lagen (Bilanz nach drei Vierteln: 82 Prozent erfolgreiche Zwei-Punkte-Würfe, 69 Prozent Dreier), vergrößerte den Vorsprung auf 79:66 nach 30 Minuten.

Die Towers dagegen netzten halbwegs zuverlässig nur aus der Nahdistanz (60 Prozent) ein. Dank guter Abwehrleistung erarbeiteten sie sich insgesamt 21 Wurfversuche mehr als die Niners, holten 16 Punkte Rückstand im Schlussviertel auf, und als Max DiLeo neun Sekunden vor dem Ende mit einem Dreier die Hamburger zum 98:96 in Führung warf, schien der zehnte Sieg in Folge nah. Dann aber nahm Thornton ein letztes Mal Maß.