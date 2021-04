Hamburg Towers nicht zu stoppen: Sechster Sieg in Serie!

Bamberg. Die Hamburg Towers sind in der Basketball-Bundesliga momentan nicht zu stoppen. Mit 76:64 (22:16, 20:9, 21:18, 13:21) gewannen sie bei Brose Bamberg ihr sechstes Spiel in Folge, festigten damit Play-off-Platz sechs. Die Teilnahme an der ersten K.-o.-Runde (Viertelfinale) im Mai ist ihnen jetzt kaum noch zu nehmen.

Die Bamberger, Tabellenachter, die zuvor ebenfalls fünf Siege in Serie gefeiert hatten, wirkten nach zwei Champions-League-Heimspielen unterhalb der Woche etwas müde und oft unkonzentriert. Maik Kotsar mit 22 Punkten und acht Rebounds sowie Kameron Taylor mit 16 Punkten und fünf Rebounds waren die Besten in einer guten Hamburger Mannschaft.

Towers-Coach Calles fehlte wegen Virus

Cheftrainer Pedro Calles hatte die Begegnung wegen eines Magen-Darm-Virus zu Hause in Neugraben vor dem Bildschirm verfolgen müssen. Was er zu sehen bekam, mag seiner Genesung geholfen haben. Den Spanier vertraten in Bamberg seine Assistenten Miguel Zapata (an der Seitenlinie) und Benka Barloschky. Beide hatten am Ende wenig an der Leistung ihres Teams auszusetzen.

„Wir haben 30 Minuten lang gut getroffen und hervorragend verteidigt, im Schlussviertel sind uns dann ein paar Nachlässigkeiten unterlaufen, die drohten, das Spiel noch mal spannend zu machen. Aber letztlich haben wir nie die Kontrolle verloren“, meinte Barloschky.

Die erste Halbzeit geriet zu einer der besten der Towers in dieser Bundesligasaison. Und einmal mehr war es die hervorragende Defensive, waren es Aggressivität, Zugriff und Beweglichkeit in der eigenen Hälfte, die zur Grundlage der 42:25-Führung nach den ersten 20 Minuten wurden.

Die Hamburger zwangen mit ihren Attacken, ihren Steals, die Bamberger immer wieder zu Würfen aus der Distanz, doch die misslangen in dieser Phase fast alle. Gerade mal drei von 21 Dreiversuchen der Franken, 14 Prozent, landeten im Korb, „damit kann man kein Spiel gewinnen“, klagte Shooting Guard Devon Hall.

Kotsar nach 16 Minuten mit erstem Fehlwurf

Die Towers machten es aus 6,75 Meter zwar etwas besser. Bis zur Halbzeit erreichten vier von 13 Dreiern (31 Prozent) das Ziel, aber aus der Nahdistanz waren sie wesentlich erfolgreicher. Sie spielten ihre Angriffe ohne Hektik und mit Übersicht meist kombinationssicher aus. Center Kotsar, dem erst nach 16 Minuten der erste Fehlwurf aus dem Feld unterlief, ragte dabei erneut heraus. Bis dahin hatte der Este allerdings schon 13 Punkte eingenetzt.

Nun sind Basketballspiele selten nach den ersten beiden Vierteln entschieden, egal wie hoch der Rückstand oder Vorsprung ist. Wohl aus dieser Tatsache als auch aus der Vermutung, dass es nur besser werden kann, nahmen die Bamberger die Zuversicht für die zweite Hälfte.

Doch der erhoffte Zwischenspurt blieb zunächst aus, die Towers bauten ihren Vorsprung sogar ein bisschen aus auf 63:43 nach 30 Minuten. Aber die Bamberg trafen nun besser aus der Distanz, verwandelten im dritten Viertel vier ihrer sechs Dreier, schöpften daraus neuen Mut für die finalen zehn Minuten.

Bamberg verkürzt Rückstand auf neun Punkte

In denen waren sie erstmals in dieser Begegnung die bessere Mannschaft, verkürzten den Rückstand in der 35. Minute mit einem Korbleger von Shevon Thompson auf 53:68, Bennet Hundt legte mit einem Dreier 3:28 Minuten vor der Schlusssirene zum 59:70 nach, Mateo Seric erzielte 47 Sekunden später das 61:70. Die Hoffnung war wieder da, dieses Spiel drehen zu können, weil die Towers plötzlich aus allen Lagen schlecht trafen, auch in der Verteidigung an Zugriff verloren.

Kameron Taylor mit einem Dreier zum 75:61 stoppte schließlich den Lauf der Bamberger, die Hamburger brachten ihre Führung dann doch noch sicher nach Hause. Am Mittwoch (19 Uhr, MagentaSport) können sie beim Tabellenletzten Rasta Vechta ihre Erfolgsserie ausbauen.