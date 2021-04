Hamburg Towers siegen in Bamberg und bleiben auf Play-off-Kurs

Es war der sechste Sieg in Serie für die Hamburger. Towers-Coach Calles fehlte wegen einer Virus-Infektion.

Basketball-Bundesliga Towers siegen auch in Bamberg und bleiben auf Play-off-Kurs

Hamburg. Am Sonntagnachmittag reckten die Profis der Hamburg Towers in der Brose-Arena die Fäuste zusammen, und riefen mal wieder ihren Jubel-Schlachtruf „Yes, Sir!“, freuten sich die Hamburger nach dem 76:64 (22:16, 20:9, 21:18, 13:21) bei Brose Bamberg. Für die Hamburger, die Tabellenplatz sechs festigen konnten, war es bereits der sechste Sieg in Folge.

Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein überragender Auftritt. „Im vierten Viertel hatten wir zu viele Fehler. Wir haben es noch mal spannend gemacht, aber drei Viertel lang haben wir es richtig gut gemacht“, sagte Center Maik Kotsar, der mit 22 Punkte einen neuen persönlichen Bestwert aufstellen konnte.

Towers-Coach Calles fehlte wegen Virus

Dabei mussten die Towers ohne ihren Cheftrainer Pedro Calles (37) auskommen. Der Spanier hat sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen und musste so von den Co-Trainern Miguel Zapata (41) und Benka Barloschky (33) vertreten werden.

Doch das Fehlen des Chefs hatte keinerlei Einfluss auf den Start der Partie. Konzentriert, strukturiert und mit überragender Defensive dominierten die Hamburger nach Belieben. Allein in der ersten Hälfte zwangen die aggressiven Gäste zehn Ballverluste. Bamberg, die wie die Towers zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert hatten, war völlig überfordert. Nach 20 Minuten ließen die Wilhelmsburger lediglich 25 Punkte zu. Die Vorstellung glich einer Machtdemonstration.

Wie die Towers Bamberg dominierten

Dass gute Defensive zu guter Offensive führt, ist ein Klischee, das am Sonntagnachmittag aber ein Fünkchen Wahrheit beinhaltete. Angeführt von einem überragenden Kotsar, dem 15 seiner 22 Punkte in der ersten Halbzeit gelangen, zogen die Towers davon, und gingen mit einer verdienten 17-Punkte-Führung (42:25) in die Kabine.

Die beiden Sensationssiege gegen Alba Berlin und Bayern München haben den Towers dem eigenen Selbstverständnis einen großen Push gegeben. „Man sieht, dass wir Selbstvertrauen haben. Wir kamen mit guter Energie raus. In der Defensive haben wir einen guten Job gemacht. So müssen wir in der zweiten Halbzeit weitermachen“, analysierte Toptalent Justus Hollatz (19) zur Halbzeit.

Klassenunterschied zwischen Towers und Bamberg

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Hamburger nahtlos an die starke Vorstellung vom ersten Durchgang an. Phasenweise gab es einen Klassenunterschied zwischen den beiden Play-off-Anwärtern. Dank eines 10:4-Laufs wuchs die Führung im dritten Viertel auf 52:29 an. Erst als sich das Zapata-Team eine kleine Auszeit gönnte, und Bamberg einen 7:0-Lauf startete, schmolz der Vorsprung etwas, doch die Towers ließen sich davon nicht beirren und entschieden auch den dritten Spielabschnitt mit 21:18 für sich.

Mit einer vermeintlich komfortablen 20-Punkte-Führung (63:43) starteten die Hamburger in das Schlussviertel, das nicht mehr so flüssig lief bei den Towers. Vor allem in der Offensive gelang den Gästen nicht mehr viel. Bamberg wehrte sich nun deutlich mehr, und die Wilhelmsburger fingen völlig überraschend an zu wackeln.

Towers wackelten zum Schluss gegen Bamberg

2:41 Minuten vor dem Ende betrug die Führung nur noch neun Zähler (70:61). Ersatz-Trainer Zapata nahm daraufhin eine Auszeit, um noch einmal auf sein Team einzuwirken. Und der Spanier fand die richtigen Worte. Auch wenn es Guard Kameron Taylor gelang, einen Dunking auf den Ring zu setzen, geriet der insgesamt verdiente Auswärtssieg nicht mehr in Gefahr. Die Hamburger steuern weiterhin auf die erste Bundesliga-Play-off-Teilnahme der Clubgeschichte zu.

„Wir wissen aber, wie eng diese Liga ist. Man kann gegen jeden Gegner gewinnen, aber auch verlieren. Gießen hat Bayern geschlagen, deshalb fahren wir gut, dass wir ein Spiel nach dem anderen betrachten“, sagte Kotsar. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es für die Towers beim Tabellenletzten Rasta Vechta weiter. Dann soll auch Trainer Calles wieder an der Seitenlinie stehen.