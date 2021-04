Towers komplettieren Kader für Play-off-Rennen

Towers-Center Johannes Richter (M.) fehlte zuletzt zwei Monate mit einer Verletzung an der Kniescheibe und an der Patellasehne.

Am Donnerstag versuchte sich die Medienabteilung der Hamburg Towers von ihrer humorvollen Seite zu zeigen. Pünktlich zum 1. April verkündete der Club aus der Basketball-Bundesliga (BBL), dass Marvin Willoughby ein Comeback als Spieler feiern wird. "Ich bin wieder ‚back in the game‘ und hoffe sehr, mit den Towers bereits in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft gewinnen zu können. Die Chancen stehen so gut wie nie zuvor“, wurde der ehemalige Nationalspieler zitiert.

Spätestens nach diesen Sätzen war auch dem Letzten klar, dass es sich um einen April-Scherz gehandelt hatte. Wenn die Hamburger am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport live) bei Brose Bamberg antreten, wird Willoughby natürlich dabei sein, allerdings in seiner tatsächlichen Rolle als Sportdirektor und Geschäftsführer.

Patrick Spencer komplettiert Kader der Towers

So gänzlich ohne Neuzugang werden die Towers aber nicht in die heiße Phase der Saison gehen. Die Wilhelmsburger haben mit Ablauf der Transferfrist Patrick "Pat" Spencer (24), der im Februar als Trainingsgast nach Hamburg gekommen war, mit einer Spiellizenz ausgestattet.

Der US-Amerikaner erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. "Pat hilft uns seit dem ersten Tag sehr. Durch ihn konnten wir sofort die Lücken, die durch einige Verletzungen entstanden sind, wieder schließen. Die Hauptrunde dauert noch sechs Wochen, daher haben wir uns entschlossen, zur weiteren Unterstützung – nicht nur im Training, sondern auch während der Spiele – seinen Status von dem eines Trainingsspielers zu upgraden“, sagt Trainer Pedro Calles.

US-Amerikaner galt als Toptalent im Lacross

Kurios: In den USA galt Spencer als eines der größten Talente im Lacrosse. Nach seinem Abschluss an der Loyola University Maryland wurde er im Sommer 2019 in den beiden führenden Lacrosse-Ligen in Amerika an erster Stelle im Draft gewählt. „Basketball war aber meine erste Liebe. Aber Lacrosse war eben auch immer da. Es war nie so, dass ich eine Sportart über die andere gestellt hätte“, so Spencer.

Foto: Hamburg Towers

Sein neuer Trainer glaubt daran, dass er im Basketball durchaus seinen Weg gehen kann. Calles macht kein Geheimnis daraus, dass er keine Probleme hätte, ihm Spielzeit in der Bundesliga zu geben. "Obwohl er nur ein Jahr am College gespielt hat, agiert er auf einem guten Level. Dass er mehrere Sportarten ausgeübt hat, hilft ihm. Für mich war es schon eine Überraschung, wie gut er, trotz der fehlenden Erfahrung, das Spiel versteht. Er ist sehr reif und hat unsere Spielweise in dem einen Monat bereits verinnerlicht“, erklärt der 37-Jährige.

Spencer ist bei den Towers der siebte Importspieler. Die Regularien der Bundesliga besagen aber, dass lediglich sechs auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen. Deshalb muss Trainer Calles vor jeder Partie entscheiden, wer als überzähliger Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen muss.

Richter nach kleinem Kniescheibenbruch vor Comeback

Neben Spencer könnte zeitnah auch eine weitere interne Verstärkung zur Verfügung stehen. Center Johannes Richter (27) hat seine Knieverletzung weitesgehend auskuriert. Vor zwei Monaten hatte sich der 2,05 Meter große Profi, der Mitte Januar von den Gießen 46ers nachverpflichtet wurde, im Training einen kleinen Teil der Kniescheibe gebrochen. Zudem wurde die Patellasehne in Mitleidenschaft gezogen. "Am Anfang der Woche gab es einen kleinen Rückschlag, weil es wieder ins Knie reingeschossen ist, aber ein MRT hat gezeigt, dass alles positiv ist. Ich bin total heiß darauf, dem Team zu helfen", sagt Richter, der beim kommenden Towers-Gegner Bamberg im Jugend-und Herrenbereich gespielt hat. Ob er bereits am Sonntag zum Einsatz kommt, will Trainer Calles gemeinsam mit Richter kurzfristig entscheiden.

Somit können die Hamburger, die ihr Saisonziel Klassenerhalt bereits erreicht haben, mit nahezu komplettem Kader die Play-offs angreifen. Lediglich die langzeitverletzten "Big Men" Hans Brase (27, Saison-Aus nach Knie-OP) und Hendrik Drescher (21, Aufbau nach Kreuzbandriss) werden weiterhin fehlen.

Towers und Bamberg sind die formstärksten BBL-Teams

Gegen Bamberg, die als Tabellen-Achter zwei Ränge hinter den Towers rangieren, steht für das Calles-Team ein erstes "Endspiel" um die Play-offs an. Wie die Wilhelmsburger konnten auch die Franken zuletzt fünf Siege in Folge feiern. "Das ist sehr beeindruckend. Bamberg hat auch gute Teams in der BBL und in der Champions-League geschlagen. Sie haben ihren vollen Kader zur Verfügung, und spielen ihren besten Basketball. Wir werden sehen, wer am Sonntag die Oberhand behalten wird", erklärt Calles.