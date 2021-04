Osaro Jürgen Rich: Die Nachwuchshoffnung der Towers

Hamburg. Osaro Jürgen Rich Igbineweka (22) konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, als er am Mittwochnachmittag im Videointerview auf seinen zweiten Vornamen angesprochen wurde. „Ich wusste es! Ich wusste es, dass diese Frage kommt!“, rief der Guard der Hamburg Towers, der anschließend den Mythos bestätigte, dass sein Vater ein großer Fan von Fußball-Legende Jürgen Klinsmann war.

„Das ist zumindest das, was mir meine Mutter erzählt hat. Zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr. Wäre ich bei ihm aufgewachsen, wäre ich aber sicher Fußballer geworden“, sagte der gebürtige Lübecker mit nigerianischen Wurzeln.

Sport spielte für Rich schon seit jeher eine große Rolle. Seine Liebe zum Basketball entdeckte er über die Schul-AG. Nebenbei spielte er als Jugendlicher bei den Lübeck Cougars aber auch sehr erfolgreich American Football. „Ich habe ein paar Touchdowns als Receiver gemacht und wurde sogar zur Landesauswahl eingeladen. Ich habe mich dann aber doch für den Basketball entschieden“, erinnerte sich Rich zurück.

Rich wollte eigentlich nach dem Abitur Polizist werden

Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte. Dabei hatte der Schleswig-Holsteiner gar nicht so richtig an eine Profikarriere geglaubt und wollte eigentlich nach dem Abitur Polizist werden. „Die Polizei ist auch noch im Hinterkopf. Aber erst einmal möchte ich ein guter Bundesliga-Spieler werden.“

Lesen Sie auch:

In der Basketball-Bundesliga (BBL) bekommt das defensivstarke Eigengewächs, das in Wilhelmsburg eine Wohngemeinschaft mit Teamkollege Hendrik Drescher (21) bildet, in dieser Saison 4:48 Minuten Einsatzzeit pro Partie. Deutlich mehr Spielpraxis erhielt der Lübecker dank seines Zweitspielrechts beim Kooperationspartner SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga ProB. Mit 30:50 Minuten auf dem Parkett und 19,8 Punkten pro Partie gehörte er in Wedel zu den Leistungsträgern.

Zur neuen Saison ist Rich zu alt für ein Doppelspielrecht

Häufig spielte er an einem Wochenende für beide Teams. „Das war schon anstrengend, wenn man spät in der Nacht von einem BBL-Auswärtsspiel zurückkommt und am nächsten Tag dann in Wedel spielt. Aber die Spielpraxis hat mir natürlich sehr geholfen. Ich habe Wedel viel zu verdanken“, erklärte der 22-Jährige.

Zur neuen Saison ist Rich zu alt für ein Doppelspielrecht. Sein Vertrag bei den Towers läuft nach dieser Spielzeit aus. Wie es darüber hinaus weitergeht? Völlig offen!

„Mir gefällt es in Hamburg. Ich bin seit sieben Jahren in der Organisation. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt“, sagte Rich, der nun abwägen muss, ob er künftig weiterhin um jede Minute Einsatzzeit in der BBL-Mannschaft kämpfen will oder womöglich bei einem Team in der 2. Bundesliga ProA den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere gehen will.