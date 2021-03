Hamburg Towers sprechen nach Bayern-Coup erstmals von Play-offs

Hamburg. Am Ende eines langen Arbeitstages nahm Marvin Willoughby kurz vor Mitternacht dann doch das bislang inkriminierte P-Wort in den Mund: „Gegen Bamberg, die zwei Plätze hinter uns stehen, geht es am nächsten Sonntag um das Ranking für die Play-off-Plätze. Und niemand sollte glauben, wer Berlin und München bezwungen hat, erledigt den Rest im Vorübergehen“, warnte der Sportchef der Hamburg Towers nach dem beeindruckenden 91:86 (21:19, 20:24, 17:14, 21:22, 12:7)-Erfolg nach Verlängerung gegen den FC Bayern. Die Wilhelmsburger Basketballer festigten damit Play-off-Rang sechs, weisen schon zehn Punkte mehr aus als der Tabellenneunte Frankfurt, der die K.-o.-Runde im Mai/Juni verfehlen würde.

Während die Towers ihren fünften Sieg in Folge feierten, die letzten beiden davon gegen die deutschen EuroLeague-Teams, am Dienstag gegen Alba Berlin (90:75), jetzt gegen den FC Bayern, verloren die Münchner erstmals nach sieben erfolgreichen Bundesligaspielen. Das wurmte Trainer Andrea Trinchieri derart, dass er seinem Kollegen Pedro Calles zunächst den obligatorischen Handschlag verweigerte, lautstark die Schiedsrichter beschuldigte, Fouls gegen seine Spielmacher ungeahndet gelassen zu haben.

Später holte er seine Glückwünsche jedoch nach. „Die Hamburger haben ein wirklich gutes Spiel abgeliefert und wichtige Dreier getroffen. Wir dachten, dass es ausreicht, herzukommen und hart zu spielen. Am Ende waren es Details, die gegen uns entschieden“, meinte der 52 Jahre alte Italiener.

Towers verloren schon 55:111 gegen Bayern

Der erste Sieg der Towers gegen das mit Abstand teuerste Team der Liga demonstriert einmal mehr die rasante Entwicklung des Vereins. Am 30. September 2019, in ihrem ersten Bundesligaspiel, verloren die Hamburger in München noch mit 55:111. Es war seit 1966 eine der höchsten Niederlagen in der Geschichte der Bundesliga.

Anderthalb Jahre später sind die Towers nicht nur konkurrenzfähig, mit Siegen gegen München, Berlin, Crailsheim und Bamberg haben sie in dieser Saison in der heimischen edel-optics.de Arena bereits vier Mannschaften bezwungen, die auf den Play-off-Plätzen eins bis acht stehen.

Und sie bewiesen dabei, dass sie inzwischen auch Rückschläge im Spielverlauf wegstecken können, Phasen, in der die Gegner öfter punkten als sie. „Wir wissen jetzt, wir können gegen jeden gewinnen, wenn wir konstant die entsprechende Mentalität zeigen“, meinte Jung-Nationalspieler Justus Hollatz.

Towers „schonen“ Spielmacher Shorts

Immer die richtige Einstellung zu finden, das ist genau das Petitum von Cheftrainer Calles: „Wir haben immer wieder über das Thema Konstanz gesprochen. Wir wussten, dass es gegen Bayern und Alba nicht reicht, ein oder zwei Viertel gut zu spielen. Du musst da in jeder Situation solide sein. Wir waren diesmal mit sehr kleinen Ausnahmen 45 Minuten lang hochkonzentriert. In der Crunch Time haben wir vor allem aus der Distanz entscheidende Würfe getroffen. Die Bayern sind eines der besten Teams in Europa, wenn es darum geht, Spiele zu drehen und sie erfolgreich zu Ende zu bringen. Wir waren aber extrem fokussiert im vierten Viertel und in der Overtime.“

Wie schon gegen Berlin ließ Calles seine wichtigsten Spieler fast über die gesamte Spieldauer von diesmal 45 Minuten auf dem Feld, Center Maik Kotsar 42:32, Shooting Guard Kameron Taylor 41:02 und Power Forward Terry Allen 40:08 Minuten. Spielmacher T.J. Shorts, der zuletzt mit die meiste Einsatzzeit hatte, kam diesmal nur auf 30:28 Minuten. Bei den Bayern dagegen stand mit dem slowenischen Point Guard Zan Mark Sisko (31:24) nur einer länger als eine halbe Stunde auf dem Parkett.

Hamburg Towers müssen Kader aufstocken

Wollen die Towers demnächst auch in Europa auf Korbjagd gehen, die Champions League der Fiba Europe hat den Club deshalb bereits kontaktiert, muss ihr Kader von zwölf auf mindestens 14 Profis aufgestockt werden. Anders sind derartige Belastungen nicht zu verkraften, selbst den Bayern mit ihrem 17-Mann-Kader sind die aktuellen Torturen anzumerken.

Am Donnerstagabend traten sie noch im südspanischen Valencia an, verloren nach schwachen letzten zehn Minuten 76:83, am Dienstag wollen sie gegen Fenerbahce Istanbul als erster Bundesligaclub ins Play-off-Viertelfinale der hochklassigen EuroLeague einziehen. Dennoch schickte Trinchieri beim Intermezzo in Hamburg seine besten Mannen aufs Feld und forderte von ihnen immer wieder mehr Leistung ein.

Können Towers Topspieler Kotsar halten?

Calles hatte keinen Grund, sich zu beschweren. Auf Jordan Swing (21 Punkte), Kotsar (20), Taylor und Shorts (beide 18) war erneut auch in kritischen Situationen Verlass, wobei Kotsar sich noch 14 Rebounds griff, die Hälfte davon in der Offensive. Der 24 Jahre alte Este hat bereits in seiner ersten Profisaison das Interesse bei nationalen und internationalen Spitzenclubs geweckt.

Seinen im Juni auslaufenden Vertrag zu verlängern, dürfte für Sportchef Willoughby zur Herausforderung werden. Vielleicht helfen weitere Siege. Kotsar jedenfalls ist süchtig nach ihnen: „Wir werden immer hungriger. Wir spielen jetzt, als wäre es unsere letzte Partie, wir nehmen den Kampf in jeder Begegnung an.“ Münchner und Berliner haben das in der vergangenen Woche zu spüren bekommen.