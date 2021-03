Sieg gegen Alba Berlin soll Messlatte für die Towers werden

Hamburg. An diesem Donnerstag muss sich Marvin Willoughby (43) wieder mit den unangenehmen Dingen seines beruflichen Alltags beschäftigen. Ein virtuelles Meeting mit den Verantwortlichen der Basketball-Bundesliga (BBL) und den 17 anderen Clubs steht an. Hauptthema: die Corona-Pandemie.

„Wir müssen gucken, wie die Saison zu Ende gebracht werden kann, wenn es für Teams zu weiteren Quarantäne-Situationen kommt. Bisher haben wir als Liga einen guten Job gemacht. Es ist unser Ziel, die Saison gut zu beenden, und ich bin optimistisch, dass wir das auch hinkriegen“, sagte der Geschäftsführer der Hamburg Towers, der erklärte, dass die Hamburger ihren Corona-Testrhythmus von bisher zwei Abstrichen pro Woche erhöhen und die Profis noch einmal auf die verschärften Hygieneregeln hinweisen wollen. Sicherheit steht in diesen Tagen über allem.

Feierbiest Pedro Calles

Nach dem sensationellen 90:75-Sieg gegen Meister und Pokalsieger Alba Berlin am Dienstagabend ist zumindest sicher, dass die Towers ihre zweite BBL-Saison mit dem Klassenverbleib beenden werden. Während Willoughby noch gewohnt zögerlich auf Glückwünsche reagiert, aber eingesteht, dass „wir nach oben schauen und wohl bald neue Ziele suchen müssen“, nahm Trainer Pedro Calles (37) nach der Galavorstellung gegen den Doublesieger Glückwünsche zum Erreichen des Minimalziels an.

„Jetzt ist unser Ziel, die Saison in der Tabelle so hoch wie möglich abzuschließen“, erklärte der sonst so reserviert wirkende spanische Erfolgstrainer, der im Rausch der Emotionen andeutete, dass ein kleines Feierbiest in ihm steckt. „Ich weiß nicht, wie gut ich als Trainer bin, aber feiern kann ich. Leider geht es wegen Corona nicht, aber wir genießen den Sieg trotzdem“, sagte Calles.

Passen sich die Towers dem Niveau der Gegner an?

Nach Monaten des Understatements werden die Towers, die nach dem Sieg am Dienstag vorübergehend auf Platz sechs geklettert waren, auch nach außen hin mutiger. „Diese Leistung muss jetzt in jedem Fall unsere Benchmark sein“, gab Kameron Taylor (21 Punkte), der zusammen mit Terry Allen (21) und Maik Kotsar (20) 61 der 95 Punkte für die Towers erzielte, die Devise aus. „Gegen ein Topteam wie Alba Berlin wollten wir uns unbedingt beweisen. Diese Energie und Leistung müssen wir in jedem Spiel bringen, egal, wie der Gegner heißt.“

Damit allerdings hatten die Towers in dieser Saison häufig Probleme. Es wirkte oft so, als würden sich die Hamburger dem Niveau der Gegner anpassen. Gegen vermeintlich kleinere Teams tat sich das Calles-Team schwer, die eigene Qualität abzurufen. Bestes Beispiel waren die vorangegangenen beiden Spiele gegen die Löwen Braunschweig.

Bayern München ist gewarnt

„Das waren zwei hässliche Basketballspiele, aber wichtige Siege für uns. Die hohe Kunst ist es aber, mental so stark zu sein, sich nicht den Mannschaften, die nicht das Niveau von Alba haben, anzupassen. Diese Qualität haben wir noch nicht, sie ist aber wichtig, wenn wir über Dinge wie die Play-offs reden. Daran arbeiten wir“, erklärte Willoughby.

Der nächste Gegner der Towers wird spätestens seit Dienstagabend gewarnt sein, wie gefährlich die Hamburger auch für Meisterkandidaten sein können. Am Sonnabend (20.30 Uhr, Sport 1 und MagentaSport live) gastiert mit Bayern München das zweite deutsche EuroLeague-Team neben Alba Berlin in Wilhelmsburg.

„Bayern wird hoch motiviert sein, auch wenn sie vor und nach unserem Duell international spielen. Es geht darum, dass wir an unser Limit herankommen. Wenn uns das gelingt, bin ich glücklich, egal, wie das Ergebnis aussieht“, sagte Willoughby. Und Glücksgefühle, das weiß auch der Towers-Chef, sind gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten besonders wichtig.

Das Auswärtsspiel in Bamberg wurde vom 3. auf den 4. April (15 Uhr) verlegt. Das coronabedingt ausgefallene Gastspiel in Chemnitz wird am 19. April (20.30 Uhr) nachgeholt.

