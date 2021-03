Hamburg Towers: Dickes Ausrufezeichen gegen Meister Alba Berlin

Hamburg. Zac Cuthbertson tanzte elegant über das Parkett der edel-optics.de Arena, Kameron Taylor und TJ Shorts sprangen sich voller Glück in die Arme. Die Spieler der Hamburg Towers feierten am Dienstagabend gebührend einen Heimsieg, der in die noch junge Clubgeschichte eingehen wird. Das verdiente 90:75 (30:27, 19:23, 21:14, 20:11) gegen Meister und Pokalsieger Alba Berlin war der spektakulärste Heimerfolg ihrer Historie und machte gleichzeitig den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) nahezu perfekt.

Kurios wurde es bereits beim Aufwärmen, als Berlins Nationalspieler Niels Giffey (29) bei Oliver Eckhardt, bei den Towers für den organisatorischen Ablauf des Spieltages zuständig, anmerkte, dass die Körbe schief hängen würden. Anschließend wurde die Korbanlage, die von den Towers für das Warm-up genutzt wurde, von sechs Mitarbeitern abgebaut und neu justiert. Ein schlechtes Omen war das aber nicht.

Hamburg Towers kontrollieren Alba Berlin

Die Hamburger kamen vor den Augen von Basketball-Ikone Wilbert Olinde (65), dessen in Hamburg geborener Sohn Louis (23) bei Alba im Aufgebot stand, mit viel Energie auf den Court. Es entwickelte sich von Beginn an eine hochklassige und punktereiche Partie, in der die aggressiv spielenden Towers, die ohne ihren verletzten Kapitän Bryce Taylor (34) auskommen mussten, das erste Viertel mit 30:27 für sich entschieden.

Auch in der Folge machten die Hamburger – angeführt von einem überragenden Forward Kameron Taylor (37), der 17 seiner 21 Punkte in der ersten Hälfte erzielte – dem Team von Trainerlegende Alejandro „Aíto“ García Reneses (74) das Leben weiter schwer. Doch die Berliner übernahmen dank ihrer individuellen Klasse zunehmend die Kontrolle über die Partie, sodass die Towers mit einem knappen Rückstand (50:51) in die Halbzeit gingen.

Auch nach der Pause lieferten sich beide Teams einen packenden Fight, den die Towers mit einer überragenden Mannschaftsleistung verdient für sich entscheiden konnten. Bereits am Sonnabend (20.30 Uhr, Sport 1 und MagentaSport live) kommt mit dem FC Bayern München der nächste Meisterschaftsanwärter nach Wilhelmsburg. Die 40 Minuten gegen Berlin zeigten, dass die Towers an einem guten Tag auch den Topteams der Liga Probleme bereiten können.