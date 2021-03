Hamburg Towers wollen gegen den Meister dreckig spielen

Hamburg. Pedro Calles versucht gar nicht erst kleinzureden, wie sehr er sich auf die Partie an diesem Dienstag (18.30 Uhr, MagentaSport live) gegen Alba Berlin freut. Der spanische Trainer der Hamburg Towers darf sich mal wieder mit seinem Landsmann, der Coaching-Legende Alejandro „Aíto“ García Reneses (74) messen.

„Ich erinnere mich noch, als ich Ende der 1980er-Jahre mit meinem Vater im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß und Aíto dabei zugeschaut habe, wie er den FC Barcelona trainiert hat. Es ist ein großer Luxus für mich, in derselben Liga zu arbeiten wie er. Ich sehe es als positive Erfahrung, von ihm lernen zu dürfen“, schwärmt der 37-Jährige mit einem Hauch Ehrfurcht in seiner Stimme.

Duell zwischen Schüler und Lehrmeister

Es wird in der edel-optics.de Arena so etwas wie das Duell zwischen dem Schüler und dem Lehrmeister. Nicht wenige Experten trauen Calles zu, in ferner Zukunft einmal in die riesigen Fußstapfen von García Reneses treten zu können. Bereits vor dem Wechsel von Rasta Vechta zu den Towers soll der Name Calles bei Alba Berlin intern gespielt worden sein, für den Fall, dass der Trainerveteran in Rente gehen sollte.

Noch ist nicht sicher, ob García Reneses über das Saisonende hinaus beim amtierenden Meister in der Basketball-Bundesliga bleibt. Doch all das ist für den Hamburger Trainer, der bei den „Türmen“ noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, aktuell kein Thema.

Der Fokus von Calles liegt auf der Weiterentwicklung der Towers

Sein Fokus liegt einzig und allein auf der Weiterentwicklung der Towers, die zuletzt zwar drei Siege in Folge einfahren konnten, dabei aber vor allem bei den beiden Erfolgen gegen die Löwen Braunschweig spielerisch kaum zu überzeugen wussten. „Wir haben die Ergebnisse eingefahren, die wir wollten, obwohl wir nicht den Basketball gespielt haben, den wir uns vorstellen. Die Ausführung unserer Offensivaktionen war nicht so, wie wir es uns wünschen, aber die Jungs haben gekämpft“, sagt Calles.

Einen großen Kampf wollen die Towers auch den klar favorisierten Berlinern bieten. Alba ist bekannt dafür, vor allem im Angriff unberechenbar zu sein. Trainer García Reneses lässt seinen Profis alle taktischen Freiheiten, um sich spielerisch zu entfalten.

Towers wollen aggressiv und physisch verteidigen

Die Folge: ein schneller und attraktiver Basketball, der europaweit für Furore sorgt. „Deshalb müssen wir das Spiel ein bisschen dreckig gestalten. Aggressiv und physisch verteidigen, aber auch mit Selbstvertrauen unsere Würfe nehmen. Wenn wir das machen, haben wir eine Chance gegen Alba“, sagt Kapitän Bryce Taylor (34), der selbst von 2010 bis 2012 für den Traditionsverein aus Berlin auflief und daher beide Clubs sehr gut miteinander vergleichen kann.

Lesen Sie auch:

„Der größte Unterschied zwischen den Towers und Alba ist die Historie.

Alba gehört seit Jahrzehnten zu den Topclubs in Deutschland und in Europa. Wir in Hamburg sind dagegen noch im Aufbau, aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann einmal das Niveau von Alba erreichen können“, erklärt Taylor, wohlwissend, dass es bis dahin noch ein weiter Weg sein wird.

( ber )