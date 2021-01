Hamburg Towers verpassen die Überraschung beim FC Bayern

München/Hamburg. Die Enttäuschung war groß, als die Mannschaft der Hamburg Towers am späten Sonntagabend nach dem verdienten 71:85 (19:21, 18:27, 17:16, 17:21) beim FC Bayern München die lange Bahnreise Richtung Heimat antrat. „Die Bayern haben ihr Spiel besser durchgebracht. Wann immer wir einen kleinen Lauf gestartet haben, haben wir ihn mit eigenen Fehlern wieder beendet, indem wir Bayern zu einfache Punkte geschenkt haben. Wir haben zwar bis zum Ende gekämpft, aber die Bayern haben die Partie kontrolliert und ihre Vorteile ausgespielt“, bilanzierte Trainer Pedro Calles gewohnt nüchtern und sachlich.

Dabei hatten sich die Towers vor der Partie durchaus Hoffnungen gemacht, dem Titelfavoriten ein Bein stellen zu können. Für den FC Bayern war der Nord-Süd-Gipfel das vierte Pflichtspiel innerhalb von acht Tagen. Am Freitagabend musste das Topteam in der EuroLeague bei der 76:81-Niederlage gegen Real Madrid sogar in die Verlängerung. Gegen die Towers mussten die verletzungsgeplagten Süddeutschen zudem auf fünf Spieler sowie Trainer Andrea Trinchieri verzichten, der aus familiären Gründen nicht in der Halle war.

„Wir können vielleicht einen Vorteil generieren, wenn wir mit viel Energie spielen. Aber ich möchte gar nicht zu sehr über ein mögliches Resultat sprechen. Für mich ist wichtig, dass wir ein gutes Spiel machen“, erklärte Towers-Coach Calles vor der Partie.

Towers gegen Bayern ohne Tempo und Ideen

Das gelang den Hamburgern allerdings nur phasenweise. Dabei war die Spielidee klar umrissen. Mit schnellem, vor allem kräftezehrenden Basketball die Bayern nerven und müde spielen. Ein guter Plan, der vom Calles-Team allerdings nicht konsequent genug umgesetzt wurde.

Die routinierten Bayern ließen sich gar nicht erst auf einen offenen Schlagabtausch ein. Stattdessen verschleppten sie immer wieder clever das Tempo, sodass es den sonst so defensivstarken Hamburgern kaum gelang, den Gegner zu stressen, Turnover zu provozieren und über „Fast Breaks“ zu einfachen Körben zu kommen. Ohnehin taten sich die „Türme“, die so wirkten, als hätten sie vor den übermächtigen Bayern zu viel Respekt gehabt, über die gesamte Spieldauer schwer, einfache Würfe zu kreieren.

Kaum einmal gelang es ihnen, aggressiv zum Korb zu ziehen. Viele Angriffsversuche blieben einfach zu statisch. Es fehlte den Towers an Tempo und Ideen. Einzig Spielmacher T.J. Shorts sorgte immer mal wieder für Überraschungsmomente. Auffällig: Beim starken Heimsieg gegen die Crailsheim Merlins (89:72) vor einer Woche schafften es noch fünf Spieler, eine zweistellige Punktausbeute zu verbuchen. Am Sonntag gelang dies nur Shorts, der am Ende mit 16 Zählern Topscorer war, und Shooting Guard Jordan Swing (15).

Rabenschwarzer Tag für Towers-Profi Kotsar

Den größten Unterschied machte aber die überragende physische Präsenz der Bayern-Profis. Vor allem Münchens 2,07 Meter großen und 110 Kilogramm schweren Top-Center Jalen Reynolds und Ex-NBA-Profi Paul Zipser bekamen die Towers in Korbnähe kaum gebändigt. Der zuletzt so überragende Hamburger Center Maik Kotsar (sechs Punkte, 22 Prozent Trefferquote aus dem Feld) erwischte in der bayerischen Landeshauptstadt einen rabenschwarzen Tag. Er zeigte seine bisher schlechteste Saisonleistung.

Der Este wirkte in seinen Aktionen unkonzentriert, irgendwie überspielt. Der als Ergänzung aus Gießen verpflichtete „Big Man“ Johannes Richter, der erstmals im Aufgebot stand, feierte mit fünf Punkten und einem Rebound später ein ordentliches Debüt.

Towers bleiben auf Play-off-Kurs

Unabhängig der körperlichen Unterlegenheit präsentierten sich die Towers über die gesamten 40 Minuten zu fehlerhaft. Jordan Swing unterliefen drei unnötige Schrittfehler, Kameron Taylor trat zweimal auf die Auslinie. Am Ende standen bei den Hamburgern 14 Ballverluste in der Statistik; zu viele, um eine Chance zu haben, gegen ein internationales Topteam zu bestehen.

Auch die Trefferquote bei den Zwei-Punkte-Würfen war mit 40 Prozent deutlich zu niedrig. "Es ist keine Schande, gegen den FC Bayern zu verlieren, auch wenn wir uns mehr vorgenommen hatten. Wir werden das Spiel gut analysieren und daraus lernen", sagte Center Marvin Ogunsipe.

Trotz der vierten Niederlage im zwölften Spiel bleiben die Towers auf dem sechsten Tabellenplatz – und somit auf Play-off-Kurs. Die Hamburger verließen den Audi Dome zudem mit der Erkenntnis, dass man mittlerweile deutlich konkurrenzfähiger ist, als noch bei der Bundesligapremiere am 30. September 2019, als es eine herbe 55:111-Niederlage gab.

Bis man mit dem Ligakrösus, der einen Etat von rund 20 Millionen Euro aufbringt, sportlich und wirtschaftlich auf Augenhöhe ist, wird es wohl aber noch ein paar Jahre dauern. Am kommenden Sonnabend wartet in der edel-optics.de Arena mit den Frankfurt Skyliners ein Gegner, der eher auf Augenhöhe ist.