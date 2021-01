BBL: Calles (Towers) laut Richter Wunschtrainer der "halben Liga"

Der flexibel einsetzbare Hüne ist angetan von der Präzision seines neuen Trainers: "Gefühlt will die halbe Liga unter Calles arbeiten."

Mitte Dezember trat Johannes Richter mit Gießen noch gegen seinen jetzigen Arbeitgeber an.

Hamburg. Am Dienstagmorgen begann für Johannes Richter (27) sein neues sportliches Abenteuer bei den Hamburg Towers. In der edel-optics.de Arena absolvierte der Basketballprofi, der am vergangenen Freitag von den Gießen 46ers verpflichtet worden war, die erste Trainingseinheit beim Wilhelmsburger Club.

„Es war schon eine ganz neue Erfahrung für mich. Taktisch ist es eine Herausforderung, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Aber Trainer Pedro Calles macht es neuen Spielern einfach, weil er sehr klare Anweisungen gibt, die man nur umsetzen muss“, erklärte der 2,05 Meter große Profi, der sowohl Center als auch Power Forward spielen kann.

Den ersten Kontakt zwischen den Towers und Richter, der als fleißiger und athletischer Spieler gilt, gab es bereits vor knapp vier Wochen. Damals wollte Gießen den stark aufspielenden „Big Man“, der bisher 9,4 Punkte und 5,4 Rebounds pro Partie verbuchen konnte, allerdings nicht freigeben. Nach Umstrukturierungen im Kader erteilten die Hessen ihm schlussendlich aber doch die Freigabe, sodass der Wechsel vollzogen werden konnte.

Richter: Halbe Liga will unter Calles arbeiten

Am Montag stemmte Richter gemeinsam mit Ehefrau Hanna und dem knapp einen Monat alten Sohn Jona Daniel den Umzug. „Die Towers sind ein spannendes Projekt. Gefühlt will die halbe Liga unter Trainer Calles arbeiten. Auch deshalb habe ich mich entschlossen, einen Tapetenwechsel zu vollziehen“, sagte Richter, der bei den Hamburgern künftig mit der Trikotnummer zwölf auflaufen wird.

Sein Bundesliga-Debüt für die Towers wird Richter bereits am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim pluspunktgleichen Tabellenfünften FC Bayern München feiern.