BBL: Wie lange können die Towers noch Kotsar und Calles halten?

Center und Chefcoach wecken Begehrlichkeiten. Berater schaut in Hamburg vorbei. Willoughby hält an Saisonziel Klassenerhalt fest.

Hamburg. Am Sonntagabend glänzte Marvin Willoughby mal wieder in seiner Paraderolle als personifizierte Euphoriebremse. Nach dem überragenden 89:72-Sieg gegen den Tabellenzweiten Crailsheim Merlins weigerte sich der Sportdirektor und Geschäftsführer beharrlich, vorzeitige Glückwünsche zum Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) entgegenzunehmen.

„Die Leute, die uns jetzt schon zum Klassenerhalt gratulieren, sind dieselben, die in der vergangenen Saison gesagt haben, dass wir nicht bundesligatauglich sind“, sagte Willoughby und grinste schelmisch.

Mit dem Wort Spitzenteam fremdelt der Towers-Chef eben noch. „Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Bis die Saison nicht beendet ist und wir wissen, wo wir stehen, werden wir jetzt nicht erzählen, wie toll wir übermorgen sein werden“, erklärte Willoughby.

Doch nach der Gala gegen Crailsheim und dem achten Sieg im elften Spiel weiß auch der 42-Jährige, dass es immer schwerer wird, das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt nicht deutlich ehrgeiziger zu formulieren. Die Ligakonkurrenz sieht die Towers spätestens seit Sonntag als Play-off-Kandidat.

Towers-Kapitän stellt Kampf in den Vordergrund

Das Duell gegen die bisher so starken Crailsheimer war für die Towers die erste große Standortbestimmung der Saison. Vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (37) gegen die offensivstarken Süddeutschen auftrat, beeindruckte.

Der Matchplan des Spaniers wurde nahezu in Perfektion von seinen Spielern umgesetzt. Die Towers zeigten leidenschaftliches Teambasketball, bei dem selbst die eher künstlerisch veranlagten Profis wie Kameron Taylor (26), T.J. Shorts (23) oder Terry Allen (27) jeden Ballgewinn, jeden Block, jedes provozierte Offensivfoul bejubelten, als hätten sie gerade den gewinnbringenden Korb erzielt.

„Dieser Kampf muss ein Teil unserer Identität sein. Wenn wir diese Intensität an den Tag legen, kommt das spielerische Element von allein. Das Crailsheim-Spiel war der beste Beleg dafür“, sagte Kapitän Max DiLeo (27), der als „Verteidigungsminister“ großen Anteil daran hatte, dass die Towers nach den Meisteranwärtern Alba Berlin (75,5) und Bayern München (75,8), am Sonntag nächster Hamburger Gegner, die wenigsten Punkte pro Partie in der Liga zulassen (mit 77,4). „Es ist noch früh in der Saison, aber wir haben angedeutet, wie viel Potenzial wir haben. Es gibt aber noch Dinge, die wir verbessern können“, bilanzierte Co-Kapitän Bryce Taylor (34).

Calles und Kotsar wecken Begehrlichkeiten

Die rasante Entwicklung der Towers weckt allerdings auch Begehrlichkeiten. Trainer Calles galt schon vor seiner Unterschrift in Hamburg als einer der begehrtesten Coaches in Europa. Bei den „Türmen“ besitzt der Spanier zwar noch einen Vertrag bis 2022, doch die Towers-Verantwortlichen wissen, dass dies Interessenten nicht abschrecken wird.

Towers-Center Maik Kotsar (Estland) ist bislang die Entdeckung der BBL-Saison.

Foto: Witters

Bereits in diesem Sommer läuft derweil das Arbeitspapier von Center Maik Kotsar aus. Der 24 Jahre alte Este ist die Entdeckung der BBL. Dass er seine erste Profisaison spielt, merkt man dem 2,11 Meter großen und 123 Kilogramm schweren Koloss nicht an. Mit seiner Eleganz in der Offensive und seiner Arbeitermentalität in der Verteidigung ist Kotsar so etwas wie das Sinnbild der Towers.

„Maik spielt eine Riesen-Saison. Bei einem Rookie aus dem College weiß man nie so richtig, was man bekommt. Er ist uns früh aufgefallen, als wir ihn gescoutet haben. Er hat sich als Europäer an einer guten Schule durchgesetzt. Und mit Maik und Pedro haben sich zwei gefunden, die richtig gut zusammenarbeiten“, lobte Willoughby, der sich wünscht, die beiden Hoffnungsträger Kotsar und Calles noch lange in Hamburg halten zu können.

Bei dem Vorhaben dürfte es kein Nachteil sein, dass der Towers-Chef einen guten Draht zur Agentur „YouFirstSports“ hat, die sowohl den Trainer als auch den Center zu ihren Klienten zählt. Gegen Crailsheim war Agent Bennet Ahnfeldt zu Besuch. Über Zukunftspläne will Willoughby aber weder bei Kotsar noch bei Calles sprechen. „Was nächste Saison ist, ist nächste Saison. Am Wochenende steht ein Spiel bei den Bayern an“, so Willoughby.