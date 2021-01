Hamburg Towers besiegen Tabellenzweiten Crailsheim furios

Towers-Profi Maik Kotsar (am Ball) entschied das Duell der „Big Man“ gegen Crailsheims Bogdan Radosavljevic klar für sich.

Hamburg. Die wenigen Mitarbeiter auf der Tribüne grölten und jubelten nach dem Ertönen der Schlusssirene, als hätten die Hamburg Towers gerade den Klassenerhalt perfekt gemacht. So weit war es rechnerisch noch nicht, aber die Mannschaft von Trainer Pedro Calles ist nach dem 89:72 (26:15, 27:20, 18:13, 18:24) gegen den Tabellenzweiten Crailsheim Merlins auf dem besten Weg dorthin.

Die Hamburger, die ihre mit Abstand beste Saisonleistung zeigten, konnten in dieser Spielzeit das erste Mal gegen ein Team aus der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga (BBL) feiern. „Das war unser konstantestes Spiel in dieser Saison. Wir haben den Gegner über 40 Minuten unter Druck gesetzt. So ein Sieg gibt natürlich Selbstvertrauen“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Marvin Willoughby.

Erfolg der Hamburg Towers deutete sich an

Bereits vor der Partie sprühten die Towers-Profis nur so vor Energie. Immer wieder pushten sich die Spieler gegenseitig. Nach der Einlaufshow legte Topstar Kameron Taylor sogar einen kleinen Tanz im Motivationskreis hin. Und diese Leidenschaft zeigten die Hamburger auch in ihrem Spiel. „Es ist einfach ansteckend, wenn man sich schon vor dem Spiel mit guter Laune hochfährt. Wir haben einfach Spaß zusammen, und es ist wichtig, mit Energie das Spiel zu beginnen“, sagte Kapitän Max DiLeo.

Die Towers, die noch ohne den am Freitag verpflichteten Center Johannes Richter (27) antraten, dominierten die Partie von Beginn an gegen das bisherige Überraschungsteam der Bundesliga. Mit der aggressiven Spielweise der Hamburger kam Crailsheim überhaupt nicht zurecht und fand weder Lösungen noch gute Wurfpositionen. Ganz im Gegensatz dazu die Hamburger, die den Ball stark zirkulieren ließen und immer wieder offene Würfe kreierten. Nach der mit Abstand besten Halbzeit der Saison erspielten sich die Towers einen 53:35-Vorsprung.

Towers-Defensive erneut Schlüssel zum Erfolg

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste zwar verbessert, doch die Towers hielten die Intensität weiter hoch. Die Wilhelmsburger mussten zwar deutlich härter für gute Würfe arbeiten, aber dank der weiterhin starken Defensive tat sich Crailsheim schwer, einen Lauf zu starten, um die Partie zu drehen.

Zumal auch „Big Man“ Bogdan Radosavljevic das Center-Duell gegen Towers-Profi Maik Kotsar, mit 15 Punkten erneut bester Hamburger Werfer, deutlich verlor. Der ehemalige Hamburger hatte früh Foulprobleme und verletzte sich zu allem Überfluss auch noch im dritten Viertel am Knie. Es passte ins Bild in einen für Crailsheim komplett gebrauchten Tag.

Towers-Center Maik Kotsar (r.) in seinem "Revier". Der Este war mit 15 Punkten erneut bester Hamburger Werfer.

Foto: Witters

Schocknachricht für Towers-Spielmacher T.J Shorts

Der finnische Gästetrainer Tuomas Iisalo (38) war dementsprechend bedient. „Die Towers haben ein exzellentes Spiel gemacht. Wir, damit meine ich alle Spieler und das Trainerteam, waren weich, egoistisch und dumm. Ich hoffe, dass wir etwas aus diesem Spiel gelernt haben“, sagte der Crailsheimer Coach, dessen gegenüber Calles zwar glücklich, wegen des verlorenen Schlussviertels aber nicht gänzlich zufrieden war.

„Wir haben fast 40 Minuten gegen einen sehr guten Gegner ein gutes Spiel gemacht. Natürlich hatte ich aber im Schlussviertel die Sorge, dass so ein Spiel auch noch verloren gehen kann. Wenn man nicht mehr die Spannung hat und dem Gegner nicht mehr genug Respekt entgegenbringt, kann eine Partie kippen, egal wie hoch die Führung ist“, sagte der spanische Perfektionist. Doch die Sorge war am Ende unbegründet. Die Towers bleiben mit 16:6-Punkten als Tabellensechster auf Play-off-Kurs.

Für Spielmacher T. J. Shorts war der achte Saisonerfolg derweil besonders emotional. Vor dem Spiel erfuhr der US-Amerikaner, dass sein Onkel in der Heimat verstorben war. „Ich habe heute mit einem schweren Herzen gespielt“, sagte ein sichtlich emotionaler Shorts. Der verdiente Heimsieg und die beste Saisonleistung dürften immerhin ein schwacher Trost gewesen sein.