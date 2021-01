Hamburg Towers verstärken den Kader mit Johannes Richter

Hamburg. Pedro Calles musste schmunzeln, als er am Freitagnachmittag in der virtuellen Pressekonferenz der Hamburg Towers auf die Personallage vor dem Spiel am Sonntag (18 Uhr/MagentaSport) gegen den Tabellenzweiten der Basketball-Bundesliga (BBL), die Crailsheim Merlins angesprochen wurde. „Die Frage habe ich schon erwartet“, seufzte der 37 Jahre alte Trainer.

Spielmacher Justus Hollatz (19) hatte sich bei seinem Einsatz für Kooperationspartner Rist Wedel am vergangenen Wochenende eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Sein Einsatz gegen Crailsheim ist daher unwahrscheinlich. Und auch Center Maik Kotsar ist derzeit nicht frei von Schmerzen. Der 24 Jahre alte Este laboriert noch immer an Problemen am Ellenbogen. Der bisher beste Spieler der Saison soll aber am Sonntag spielfähig sein.

Nach dem Saison-Aus von Hans Brase (Knie-OP) und Hendrik Drescher (Kreuzbandriss) sowie den überschaubaren Leistungen von Marvin Ogunsipe (24) fehlte es aber an einer Alternative zu Kotsar, sodass er trotz der Blessur viele Minuten pro Partie abreißen muss. Das wird sich aber nun ändern.

Welche Pläne die Towers mit Neuzugang Richter haben

Seit Wochen befindet sich Sportdirektor Marvin Willoughby (42) auf der Suche nach einem deutschen „Big Man“. Nun sind die Towers endlich fündig geworden: Die Hamburger verpflichten Johannes Richter (27), der zuvor seinen Vertrag beim Ligakonkurrenten Gießen 46ers aufgelöst hatte.

Der 2,05 Meter große Reboundspezialist unterschrieb in Hamburg ein bis zum Saisonende datiertes Arbeitspapier. Gegen Crailsheim wird Richter allerdings noch nicht dabei sein. Erst in der kommenden Woche wird der Neuzugang zur Mannschaft stoßen. „Da er bei Gießen ebenfalls am Trainings- und Spielbetrieb teilgenommen hat, erwarte ich ihn in guter Verfassung. Jetzt geht es darum, dass er so viel Informationen wie möglich in kurzer Zeit aufnehmen kann“, sagt Towers-Trainer Calles.

Eine große Eingewöhnungszeit wird Richter nicht benötigen. Insgesamt absolvierte er bereits 188 Spiele in der BBL. Als junger Spieler wurde er 2012 und 2013 Deutscher Meister mit Brose Bamberg, drei Jahre später feierte er mit den Frankfurt Skyliners beim Gewinn des Europe-Cups den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. „Ich freue mich sehr auf die reizvolle Aufgabe bei den Towers. Sie spielen nicht nur einen sehr modernen Basketball, sondern sind insgesamt ein sehr spannendes Projekt“, sagte Richter.