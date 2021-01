Towers: Maik Kotsar macht sich weiter für Topclubs interessant

Hamburg. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, wie emotional der 92:74 (24:16, 25:11, 24:29, 19:18)-Sieg gegen den Tabellenletzten Rasta Vechta für Pedro Calles war, lieferte ihn der Trainer der Hamburg Towers am späten Sonnabendabend. Zunächst versuchte der Spanier, der fünf Jahre lang erfolgreich für die Niedersachsen gearbeitet hatte, ganz cool den Erfolg zu analysieren: „Es ist ein besonderer Sieg, weil es unserer siebte in dieser Saison ist.“ Und wie war es für ihn persönlich, gegen die alte Liebe gewonnen zu haben? Knapp sieben Sekunden starrte der Spanier gedankenverloren ins Leere, als er mit brüchiger Stimme einen Einblick in sein Seelenleben gewährte. „Ja, es ist für mich ein besonderer Sieg, aber ich möchte meine Emotionen unter Kontrolle behalten. Ich bin ein sehr emotionaler Mann, und ich glaube, ich helfe meiner Mannschaft nicht, wenn ich diese Gefühle rauslasse.“

In den 40 Minuten gegen Vechta durchlebte der Towers-Trainer die Bandbreite der Gefühle. In der ersten Halbzeit dominierten die Wilhelmsburger das Spiel, erdrückten ihren Gegner mit aggressiver Defensive. Bis zur Halbzeitpause ließen sie lediglich 27 Punkte zu. „Es war wichtig, dass wir mit viel Energie in die Begegnung gestartet sind. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel über 40 Minuten wird, dass Vechta trotz unserer Führung jederzeit zurückkommen kann“, meinte Calles.

Towers-Kapitän mahnt mehr Konstanz an

Von Mitte des dritten Viertels verloren die Hamburger aber zunehmend die Kontrolle. Ballverluste, Fouls und falsche Entscheidungen in der Offensive führten dazu, dass Vechta wieder daran glaubte, die Partie drehen zu können. Beim Stand von 65:49 hatte der Spanier genug gesehen. In einer Auszeit brüllte er seine Spieler an, forderte, dass die Mannschaft die Partie seriös zu Ende spielt. „Mir hat Ende des dritten und Anfang des vierten Viertels das Level an Konzentration nicht gefallen. Das habe ich angesprochen, und wir haben das Problem dann korrigiert“, sagte Calles, der während des Spiels gegen seinen Ex-Club deutlich lebhafter an der Seitenlinie coachte als sonst.

Die fehlende Konstanz begleitet die Towers bereits die gesamte Saison. Immer wieder nehmen sich die Hamburger kurze Auszeiten, die dafür sorgen, dass ein Gegner, den man anscheinend im Griff hat, wiederbelebt wird. „Es kann nicht sein, dass ein Schneeballeffekt entsteht, wenn Dinge mal nicht so gut für uns laufen im Spiel. Und im Umkehrschluss müssen wir, wenn wir einen Lauf haben, mit noch mehr Freude spielen und den Fuß auf dem Gaspedal lassen“, forderte Kapitän Max DiLeo, der wie sein Trainer im Sommer aus Vechta kam. „Wenn wir uns nachhaltig in der BBL etablieren wollen, müssen wir lernen, 40 Minuten Leistung abzurufen. Wenn man nur 35 Minuten da ist, kann man gegen jedes Team verlieren“, mahnte der Deutschamerikaner.

Maik Kotsar auf dem Radar der Topclubs

Verlassen konnten sich die Towers gegen Vechta einmal mehr auf Maik Kotsar. Der Center war mit 19 Punkten, zehn Rebounds, drei Assists und zwei Steals der überragende Mann auf dem Court. Für Jubelstürme auf der Hamburger Bank sorgte der 2,11 Meter große und 123 Kilogramm schwere Koloss, als er im ersten Viertel seinem Gegner in der eigenen Hälfte den Ball stibitzte, quer über den Court lief und den Angriff elegant per Korbleger vollendete.

Vor allem die Konstanz, die der Este in seiner ersten Profisaison zeigt, ist beeindruckend. „Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut ich mich in der BBL eingefunden habe“, sagte Kotsar (24). „Meine Mitspieler haben mir mein erstes Profijahr leicht gemacht. Ich fühle mich in Hamburg total heimisch, es macht richtig Spaß mit den Jungs.“

Das dürften die Verantwortlichen um Sportdirektor Marvin Willoughby sehr gerne hören, schließlich wissen sie, dass auch Topclubs Kotsar schon auf dem Radar haben. „Maik arbeitet jeden Tag hart. Er ist ein wertvoller Teil unserer Gruppe, der mit seiner Einstellung vorangeht, sich entwickelt und somit dem Team helfen will“, schwärmte Calles am Ende eines Arbeitstages, der ihn als Trainer, aber auch als Mensch einiges abverlangte.