Hamburg Towers siegen vs. Vechta: Trainer Calles in Hauptrolle

Hamburg. Die Erleichterung war groß, als sich die Profis der Hamburg Towers am späten Sonnabendabend am Mittelkreis versammelten, die Hände zusammenhielten und den verdienten 92:74 (24:16, 25:11, 24:29, 19:18)-Sieg gegen Rasta Vechta bejubelten. Durch den Heimsieg hat die Mannschaft von Trainer Pedro Calles vor allem in der ersten Halbzeit eine Reaktion auf die zuletzt schwachen Leistungen gezeigt.

Towers-Trainer Calles wird zum Rumpelstilzchen

Vor der Partie betonte Trainer Calles, dass sein erstes Duell mit seinem Ex-Club, für den er fünf Jahre erfolgreich gearbeitet hatte, eines wie jede wäre, doch wer den Spanier an der Seitenlinie beobachtete, der merkte, wie sehr er das Spiel gegen die alte Liebe gewinnen wollte.

Noch lautstärker und gestenreicher trieb der sonst so kontrollierte 37-Jährige seine Mannschaft nach vorne. Bei einem vermeintlichen Rückspiel der Towers sprang Calles wir ein Rumpelstilzchen auf und ab. Mit Erfolg. Die Towers bekamen den Ball zugesprochen.

Und auch Kapitän Max DiLeo (27), der mit Calles im Sommer nach Hamburg kam, wirkte fast ein wenig übermotiviert. Der Deutschamerikaner bekam schon früh Foulprobleme, sodass er nur wenig Einsatzzeit bekam.

Defensive der Towers macht den Unterschied

Für die spielerischen Highlights sorgten bei den Towers aber andere. Vor allem Center Maik Kotsar (24) knüpfte an seine Topleistungen an. Der 2,11 Meter war am Ende mit 19 Punkten und zehn Rebounds der überragende Hamburger. Für Jubelstürme auf der Bank sorgte ein Ballgewinn und ein Fast-Break-Punkt des 123-Kilo-Kolosses.

19 Punkte: Towers-Center Maik Kotsar zeigte eine starke Leistung gegen Vechta.

Foto: Witters

Den Grundstein für den Erfolg legten die Towers aber vor allem in der Defensive. ­­Der Tabellenletzte aus Niedersachsen tat sich schwer, gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Das Calles-Team wirkte deutlich griffiger und konsequenter in der Verteidigung als noch zuletzt bei den Niederlagen gegen Chemnitz und Ludwigsburg.

Allein in der ersten Hälfte gelangen acht Steals, vier davon durch Spielmacher T.J. Shorts. Einzig bei den Rebounds hatten die Gastgeber ihre Probleme. Immer kam Vechta so zu zweiten Chancen nach verworfenen Bällen.

Und der Stabilität fanden die Hamburger auch ihren Rhythmus im Angriff. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen. Neben Center Kotsar überzeugte in der Offensive auch der zuletzt schwache Topscorer Kameron Taylor, der häufig mutig zum Korb zog und nicht nur aus der Distanz seine Würfe nahm. Bis zur Pause erspielten sich die Towers einen komfortablen 22-Punkte-Vorsprung (49:27).

Hamburg Towers plötzlich nachlässig

Nach dem Wiederbeginn nahmen die Towers zunehmend den Fuß vom Gas. Nachlässigkeiten in der Verteidigung und eine schlechte Wurfauswahl veranlassten Perfektionist Calles beim Stand von 65:47 eine Auszeit zu nehmen. Emotional und lautstark nordete der Spanier seine Spieler ein und forderte, die Partie seriös und konzentriert zu Ende zu spielen. Das dritte Viertel haben die Hamburger mit 24:29 verloren. Zum Vergleich: In den ersten beiden Vierteln kassierten die Towers lediglich 27 Punkte.

Und auch im Schlussviertel machten es die Towers unnötig spannend. Mit jedem Korberfolg wuchs beim Abstiegskandidaten aus Vechta der Glaube, das Spiel noch zu drehen und bei den Hamburgern die Angst, die Partie noch aus der Hand zu geben. Am Spielausgang änderte das aber nichts mehr. Spätestens mit dem spektakulären Dunking von Towers-Center Kotsar zum 79:65 war die Partie knapp vier Minuten vor dem Ende entschieden.

Die Towers feierten ihren siebten Saisonsieg und kommen so dem Ziel Klassenerhalt bereits früh ein großes Stück näher. Im Schnitt reichten in den vergangenen Jahren 9,3 Siege zum Verbleib in der Liga. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) wartet mit Überraschungsmannschaft Crailsheim Merlins aber ein anderes Kaliber als Vechta.​