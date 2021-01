Hamburg Towers: Coach Calles trifft auf seine alte Liebe

Hamburg. Für große Gefühlsausbrüche ist Pedro Calles (37) nicht bekannt. Da überrascht es nicht, dass der Trainer der Hamburg Towers das erste Duell mit seinem ehemaligen Verein als ein „Spiel wie jedes andere“ beschreibt. Fünf Jahre prägte der Spanier Rasta Vechta, erreichte in der Saison 2018/19 das Halbfinale der Play-offs in der Basketball-Bundesliga (BBL) und wurde zum „Trainer des Jahres“ gekürt. „Jeder weiß, wie wichtig mir Vechta ist. Drei Jahre als Assistenztrainer, zwei Jahre als Chefcoach, da habe ich viele schöne Erinnerungen. Es war bemerkenswert, was wir dort auf die Beine gestellt haben. Aber ich lebe im Hier und Jetzt“, sagt Calles, der mit seinem aktuellen Team in der edel-optics. de Arena auf seinen Ex-Club trifft (Sa., 20.30 Uhr, MagentaSport).

Und derzeit liegt der Fokus vor allem darauf, nicht in die erste kleine Minikrise zu schlittern. In drei der vergangenen vier Spiele gingen die Towers als Verlierer vom Parkett. Nach einem überragenden Start sind die Wilhelmsburger so ein wenig auf dem Boden der Realität angekommen. „Es bereitet mir aber keine Sorgen. Wenn man Widerstände brechen muss, ist das ein wichtiger Lernprozess. Ich sage immer, dass die Straße zum Erfolg eine Dauerbaustelle ist. Niederlagen sind ein Teil der Entwicklung“, sagt Calles. Doch auch der Spanier weiß, wie wichtig die Partie gegen die alte Liebe ist.

"Wir gehen absolut positiv ins nächste Spiel“

Nach dem Spiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten aus Niedersachsen warten mit Überraschungsteam Crailsheim Merlins und Meisterfavorit Bayern München gleich zwei schwere Brocken. Gegen Vechta müssen vor allem die Leistungsträger, die zuletzt in einem kleinen Leistungstief steckten, das zeigen, was von ihnen erwartet wird. „Jeder kennt seine Rolle bei uns im Team, aber es ist schwer, sie jede Woche perfekt auszufüllen“, sagt Calles, der vor allem Bezug auf Topscorer Kameron Taylor nimmt. Der 26-Jährige enttäuschte gegen Ludwigsburg mit lediglich drei erzielten Punkten.

„Aber was kann ich von einem Spieler erwarten, der zuvor zwei Wochen verletzt war und keinerlei Rhythmus hat?“, so Calles, der sich trotz der jüngstens Misserfolge weiterhin vor seine Spieler stellt. „Nach vier Monaten, die ich jetzt hier bin, kann ich sagen, dass ich mit dem Fleiß und der Qualität der Arbeit, die meine Spieler abliefern, zufrieden bin. Wir sollten die Sache nicht größer machen, als sie ist“, erklärt der Towers-Coach, der sein Team sowohl zu Silvester als auch zu Neujahr trainieren ließ.

Dabei ging es vor allem um die Abläufe in der Offensive. Zu Saisonbeginn erspielten sich die Towers viele freie Würfe. Nahezu in allen Partien gab es mehrere Spieler, die eine zweistellige Punktausbeute vorweisen konnten. Das hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. „Ich glaube nicht, dass wir uns zu wenige gute Würfe erarbeiten. Es ist eher so, dass die Trefferquote rapide gesunken ist. Wenn wir dieses Problem lösen, sehen wir in den Spielen auch wieder besser aus. Wir gehen absolut positiv ins nächste Spiel“, sagt Calles.

