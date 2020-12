Hamburg Towers: Saison-Aus für Power-Forward Hans Brase

Hamburg. Am Mittwochmittag bestätigten die Hamburg Towers das, was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hatte: Power-Forward Hans Brase (27) wird in dieser Saison nicht mehr für den Club aus der Basketball-Bundesliga (BBL) zum Einsatz kommen. Der Deutschamerikaner, der in dieser Spielzeit lediglich 5:54 Minuten beim Auswärtsspiel in Würzburg absolvieren konnte, muss erneut am Knie operiert werden. Bereits vor seiner Zeit in Hamburg hatte er schwere Verletzungen an den Gelenken in beiden Beinen.

„Ich bin sehr traurig, dass ich dem Team nicht helfen kann. Aber der Zusammenhalt hier ist unglaublich, ich bin sehr froh über die Unterstützung und Aufmunterung meiner Mitspieler“, sagte Brase, der eigentlich eine Schlüsselrolle einnehmen sollte.

Cheftrainer Pedro Calles betonte am Dienstag nach der 65:86-Niederlage bei den Riesen Ludwigsburg erneut, dass er gemeinsam mit Sportdirektor Marvin Willoughby (42) intensiv nach einer Neuverpflichtung Ausschau hält. Zuletzt klagte der Towers-Coach immer wieder, dass nicht genügend Spieler im Training zur Verfügung stehen und somit die Qualität der Einheiten leiden würde. Ein Problem, das sich noch verschärfen wird.

Towers-Probleme bei Kooperation mit Wedel

Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gibt es eine neue Vereinbarung zwischen der BBL und der 2. Bundesliga ProA, die besagt, dass es im Trainingsbetrieb keine Durchmischung mehr mit Spielern der jeweiligen Kooperationspartner geben darf. Zuletzt hatten Jammal Schmedes (20) und Tucker Haymond (26) vom SC Rist Wedel den Trainingskader der Towers regelmäßig aufgefüllt. Das wird ab sofort nicht mehr möglich sein. Auch die Doppellizenzspieler Justus Hollatz (19), Osaro Jürgen Rich Igbineweka (22) und der derzeit verletzte Hendrik Drescher (20) dürften nicht mehr zwischen beiden Trainingskadern hin-und herspringen.

Immerhin können die Talente für Wedel und die Towers am Ligabetrieb teilnehmen. Dafür müssen sie sich aber vor den Partien einem zusätzlichen Corona-Test unterziehen.

Die neue Regelung betrifft auch den Trainerstab. Wedels Cheftrainer Benka Barloschky (32), der auch Assistenztrainer bei den Towers ist, durfte bereits beim Heimspiel gegen Chemnitz (75:95) am vergangenen Sonntag nicht mehr auf der Bank des BBL-Teams Platz nehmen und wird sich ab sofort nur noch um Wedel kümmern.