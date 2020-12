Towers erhalten Lehrstunde von Vizemeister Ludwigsburg

Hamburg/Ludwigsburg. Die versteinerte Mimik von Pedro Calles (37) sprach Bände, als er am späten Dienstagabend in die Kabine der MHP-Arena ging. Das 65:86 (21:31, 14:16, 15:18, 15:21) gegen die Riesen Ludwigsburg hat dem Trainer der Hamburg Towers gewaltig die Laune verdorben. Für den Wilhelmsburger Club aus der Basketball-Bundesliga (BBL) war es die zweite Niederlage in Folge.

Die von Sportchef Marvin Willoughby (42) eingeforderte Reaktion auf die desolate 75:95-Niederlage gegen Aufsteiger Chemnitz Niners blieb am Dienstagabend aus. Über weite Strecken war ein Klassenunterschied zu erkennen. „Wir können viel aus diesem Spiel mitnehmen. Es ist eine gute Lehrstunde für uns geworden. Wir müssen mehr als Team zusammenspielen“, brachte es Center Maik Kotsar auf den Punkt.

Vor der Partie betonte Trainer Calles noch einmal, wie wichtig es wäre, zeitnah auf der Center-Position Verstärkung zu finden. Mit Hans Brase (Knieprobleme) und Hendrik Drescher (Kreuzbandriss) fehlten erneut zwei wichtige „Big Men“. „In der täglichen Arbeit sind wir limitiert mit den Ausfällen von Brase und Drescher. Wir arbeiten in allen Bereichen, um die Mannschaft zu verbessern. Aber jetzt arbeiten wir erst einmal mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben“, sagte Trainer Calles.

Spieler gerieten nach ordentlichem Beginn schnell unter Druck

Und diese Spieler gerieten nach einem ordentlichen Beginn schnell unter Druck. Ein früher 11:0-Lauf brachte den Vizemeister klar in Führung. Die Towers taten sich schwer gegen die ligaweit gefürchtete aggressive Verteidigung der Schwaben. Allein in den ersten zehn Minuten verbuchten die Hamburger sechs Ballverluste – drei davon Spielmacher T.J. Shorts. Doch nicht nur die Turnovers taten dem Calles-Team weh. Die Towers zeigten kaum zusammenhängende Spielzüge. Wenn es gefährlich wurde, dann zumeist durch Einzelaktionen. Einzig der bisher so starke Kotsar (24) überzeugte einmal mehr. Der Este, der mit 14 Punkten Topscorer der Hamburger war, hat sich längst in den Fokus der Topclubs gespielt. „Kotsar ist einer der besten Center der Liga“, lobte Ludwigsburgs Trainer John Patrick vor der Partie.

Der Rest der Towers-Mannschaft wirkte vor allem defensiv phasenweise überfordert mit dem Meisterschaftskandidaten. Auch in der Offensive ging wenig bei den Hamburgern. In der ersten Hälfte trafen die Towers lediglich 56 Prozent (neun von 16) ihrer Würfe aus dem Feld und desolate 26 Prozent (vier von 14) von der Dreipunktelinie. Zum Vergleich: Ludwigsburg traf 67 Prozent (acht von 14) aus der Distanz. Zur Pause lagen die Towers mit 35:47 hinten.

Leistungsträger enttäuschen auf ganzer Linie

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hamburger mit etwas mehr Energie aus der Kabine, doch vor allem die Leistungsträger konnten den Towers keinen Halt geben. Kameron Taylor (3 Punkte), Jordan Swing (11), Terry Allen (10) enttäuschten in der Offensive auf ganzer Linie, sodass Ludwigsburg souverän den nie gefährdeten Sieg nach Hause bringen konnten. Zumal es die Towers den Gastgebern mit insgesamt 21 (!) Ballverlusten auch viel zu einfach gemacht haben.

Für die Towers, die nach dem Spiel mit dem Bus zurück nach Hamburg reisten, blieb die Erkenntnis, dass sie mit den Topteams noch nicht auf Augenhöhe sind. Ludwigsburg war der erste Gegner aus den Top-Sechs der BBL, gegen den sie in dieser Saison spielen mussten. Am Sonnabend treffen die Hamburger im ersten Spiel des Jahres 2021 auf den noch sieglosen Tabellenletzten Rasta Vechta. Gelingt dort nicht der siebte Saisonsieg, drohen die Towers in die erste Minikrise der Saison zu schlittern.