Hamburg Towers suchen einen deutschen Center

Hamburg. Am Montag begann für die Profis der Hamburg Towers die letzte Dienstreise des Jahres 2020. Per Flugzeug ging es für die Basketballer nach Stuttgart und anschließend per Bus nach Ludwigsburg, wo das Team von Trainer Pedro Calles (37) an diesem Dienstag (20.30 Uhr, MagentaSport) beim Tabellenführer Riesen Ludwigsburg antreten muss. Die Türme wollen beweisen, dass der schwache Auftritt vom Sonntag beim 75:95 gegen Aufsteiger Chemnitz Niners nur ein Ausrutscher war.

„Es war unser mit Abstand schlechtestes Spiel. Die Jungs haben gesehen, dass es nicht reicht, einfach nur da zu sein“, erklärt Willoughby, der eine Reaktion von seinem Team einfordert. „Vielleicht war der eine oder andere Spieler in Gedanken noch beim Weihnachtsfest oder schon beim nächsten Spiel. Solange das nur eine einmalige Einstellungssache war, mache ich mir keine Sorgen“, ergänzt der Towers-Chef.

Towers machen ein Geheimnis um Hans Brase

Sorgen bereitet dem Sportchef dagegen die Personaldecke bei den „Big Men“. Sowohl auf der Center-Position „fünf“ als auch auf der Power-Forward-Position „vier“ fehlt es den Towers an Tiefe. Wenn der bisher starke Center Maik Kotsar (24) eine Verschnaufpause bekommt, ist ein sofortiger Qualitätsverlust zu vernehmen. Vertreter Marvin Ogunsipe (24) hat noch nicht nachgewiesen, dass er konstant Bundesliganiveau abrufen kann.

In der Vorbereitung überzeugte Hendrik Drescher, doch der 20-Jährige fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Und auch bei Sommerzugang Hans Brase (27) ist nicht abzusehen, wann er wieder mitwirken kann. Über die Gründe, warum der Ex-Ludwigsburger fehlt, schweigen die Towers. „Es wird bald weitere Informationen geben. Zu seinem Gesundheitszustand kann ich sonst nichts weiter sagen“, mauert Willoughby.

Towers suchen einen deutschen Center

Weil auch Brase länger ausfallen wird, wollen die Towers nachrüsten. Das Problem: Mit Drescher und Brase fehlen zwei deutsche Spieler, die mit einheimischen Profis ersetzt werden sollen. „Es ist aber fast unmöglich, einen Deutschen mit der Qualität zu finden, die wir uns vorstellen. Wenn wir einen Importspieler verpflichten, haben wir das Problem, dass wir einen Profi auf die Tribüne setzen müssen, weil man in der Bundesliga nur mit sechs Ausländern spielen darf“, sagt Willoughby.

In Ludwigsburg müssen es die vorhandenen Spieler richten. Wie man einen favorisierten Gegner ärgern kann, bekamen die Towers gegen Chemnitz zu spüren. „Was Chemnitz hier in Hamburg gezeigt hat, müssen wir in Ludwigsburg zeigen. Selbstbewusst, mannschaftlich geschlossen und mit viel Energie auftreten“, sagt Willoughby.