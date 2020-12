Hamburg Towers erleben Debakel gegen Aufsteiger Chemnitz

Hamburg. Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles verlor am Sonntag ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Niners Chemnitz mit 75:95 (33:45) und kassierte damit die zweite Niederlage im achten Spiel. Bester Werfer bei der bislang schwächsten Saisonleistung war T.J. Shorts, der 19 Punkte erzielte.

Viele Fehlwürfe der Hamburg Towers

Die Towers fanden nur schwer in die Partie. In den ersten Minuten unterliefen ihnen eine Reihe von Fehlwürfen und auch einige Ballverluste. Erst zum Ende des ersten Viertels zeigten sich die Gastgeber treffsicherer, mussten aber mit einem knappen Rückstand in die erste Viertelpause gehen. Dieser wuchs bis zur Halbzeit auf zwölf Punkte an. Während die Towers erneut eine Reihe von Fehlwürfen verbuchten, kamen die Gäste dank schneller Spielzüge zu einfachen Körben.

T.J. Shorts (M.) war mit 19 Punkten bester Werfer der Hamburg Towers.

Foto: Witters

Die Towers-Spieler kamen gegen die starke Niners-Defensive kaum einmal in eine gute Wurfposition und mussten sich auch bei den Rebounds oft geschlagen geben. Die Gäste wiederum zeigten sich deutlich wurfstärker und bauten ihren Vorsprung zunehmend aus.

( lno )