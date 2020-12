Hamburg Towers: Hollatz heiß auf BBL-Duell mit Erzrivale Chemnitz

Hamburg. An den 30. April 2019 erinnert sich Justus Hollatz besonders gerne. An jenem Dienstag feierte der 19-Jährige mit seinen Teamkollegen der Hamburg Towers durch den 78:72-Sieg bei den Chemnitz Niners den ersten Bundesliga-Aufstieg der Clubgeschichte. „Das war einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Es war richtig geil, anschließend mit den 300 mitgereisten Fans zu feiern. Das weiß man in diesen Tagen, in denen wir in leeren Hallen spielen, umso mehr zu schätzen. Mir fehlen die High-Fives mit den Fans sehr“, erklärt Hollatz, der mit seinem Team am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport live) zum letzten Heimspiel des Jahres erneut auf Chemnitz, die ein Jahr nach den Towers den Sprung in die deutsche Eliteliga geschafft haben, trifft.

Während der gemeinsamen Zeit in der 2. Bundesliga Pro A, die mit dem Duell im Play-off-Halbfinale ihren emotionalen Höhepunkt fand, hat sich über die Jahre eine echte Rivalität zwischen den beiden Clubs entwickelt, die bis heute Bestand hat. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich Chemnitz gerne mag, aber der Spielstil, den sie in der BBL zeigen, finde ich beachtlich. Ich gehe daher mit Freude und Spaß in das Spiel am Sonntag“, sagt das Toptalent der Towers.

Ein Bild wie aus der Zeit gefallen: Justus Hollatz wirbelt im April 2019 vor vollen Zuschauerrängen gegen Chemnitz.

Foto: Witters

Towers-Topscorer Taylor im Reha-Finale

Ohne Sorgen gehen die Hamburger, die bisher fünf ihrer sechs Saisonspiele gewinnen konnten, aber nicht in die Partie mit dem Aufsteiger. Vor allem die andauernde Verletzungsseuche bereitet Trainer Pedro Calles (37) großes Kopfzerbrechen. Gegen die Ostdeutschen müssen die Hamburger erneut auf Topscorer Kameron Taylor (26) verzichten. Dessen Adduktorenprobleme werden zwar täglich besser, ein Einsatz gegen Chemnitz käme aber noch zu früh.

„Kameron ist in der finalen Phase seiner Reha. Da wollen wir nichts riskieren, und einen vorschnellen Schritt bei seiner Rückkehr gehen. Aber die Zeichen, die wir von der medizinischen Abteilung erhalten, sind sehr positiv“, erklärt Trainer Calles, der auch die langzeitverletzten Hans Brase (27, Knieprobleme) und Hendrik Drescher (20, Kreuzbandriss) nicht einsetzen kann.

Towers auf Ausfall seiner Center vorbereitet

Zu allem Überfluss bangt der Spanier auch noch um seine beiden Center. Der bisher so überragende Este Maik Kotsar (24) war beim Auswärtssieg in Göttingen am vergangenen Wochenende unglücklich auf den Ellenbogen gefallen und hat immer noch Probleme. „Er hat den Arm überstreckt. Da müssen wir sehr vorsichtig sein Wir wissen noch nicht, ob es für Sonntag reicht“, sagt Calles. Auch Marvin Ogunsipe (24) droht das letzte Heimspiel des Jahres 2020 zu verpassen. Der Österreicher hatte schon in Göttingen über Wadenprobleme geklagt, hat sich aber durchgebissen. Nun hat sich die Muskelverletzung verschlimmert.

„Wenn beide Center ausfallen würden, wäre es ein harter Schlag. Sobald feststeht, dass beide Jungs fehlen werden, mache ich mir Gedanken, wie wir das kompensieren können. Aber wir werden auf alle Szenarien vorbereitet sein“, so der Towers-Trainer ganz pragmatisch.

Towers suchen weltweit nach Verstärkungen

Derzeit suchen Sportdirektor Marvin Willoughby (42) und Calles weltweit nach Verstärkungen für den Kader. Dass bereits vor dem Chemnitz-Spiel Vollzug vermeldet wird, ist unwahrscheinlich.

Und so muss es das dezimierte Rumpfteam gegen die Chemnitz Niners richten. Deshalb fordert Calles ein cleveres Auftreten gegen den Aufsteiger. In den vergangenen beiden Partien gegen Ulm und Göttingen haben die Towers schon früh im Spiel Foulprobleme bekommen. „Wir spielen aggressiv und Fouls sind Teil des Spiels. Auch die Schiedsrichter sind ein Teil des Spiels. Manche erlauben ein physisches und aggressives Spiel, andere eben nicht. Wir müssen lesen, wie ein Spiel geleitet wird, und uns dem dann anpassen“, fordert Calles.

Hollatz will Fans ein Weihnachtsgeschenk machen

Angepasst sind bei den Towers auch die Weihnachtstage. Am 24. Dezember haben die Profis trainingsfrei bekommen. Einen Tag später, wenn die US-Amerikaner ihr Fest der Liebe feiern, muss das Team zu einer Einheit in der edel-optics.de Arena erscheinen. „Vergangenes Jahr sind wir schon am 25. Dezember zum Auswärtsspiel nach Bonn gereist. Dieses Jahr müssen wir immerhin nicht reisen und haben etwas mehr vom Fest“, sagt Hollatz, der wegen der Corona-Pandemie ein etwas anderes Weihnachtsfest vor sich hat.

„Eigentlich feiern wir immer mit Oma und Opa, aber das wird dieses Jahr nichts. Normalerweise gehen wir in die Kirche, was wir aber wegen der Umstände nicht machen werden. Also werden wir nachmittags Kekse essen, Geschenke auspacken, und abends lecker essen“, sagt der Towers-Profi, der mit seinen Eltern, Schwester Josefine sowie den Brüdern Joshua und Jacob, der Profi beim Towers-Rivalen EWE Baskets Oldenburg ist, das Fest der Liebe feiern wird.

Die Towers-Fans, so sagt Hollatz, sollen ihr Geschenk von der Mannschaft am Sonntag erhalten. Ein Heimsieg gegen den Erzrivalen aus Chemnitz.