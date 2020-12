Towers mit Verletzungssorgen vor Chemnitz-Spiel

Center Maik Kotsar hatte sich beim Auswärtssieg in Göttingen am Ellenbogen verletzt. Auch Marvin Ogunsipe ist nicht fit.

Maik Kotsar (am Boden) konnte nicht am Training teilnehmen. (Archiv)

Hamburg. Den Hamburg Towers drohen für die Partie am Sonntag (15 Uhr, MagentaSport live) gegen die Chemnitz Niners zwei weitere Ausfälle. Am Dienstag konnten der bisher so starke Center Maik Kotsar (24) und sein Vertreter Marvin Ogunsipe (24) nicht am Training teilnehmen. Kotsar hatte sich beim Auswärtssieg in Göttingen am Ellenbogen verletzt, bei Ogunsipe hat sich eine Wadenverletzung verschlimmert.

"Es wäre ein schwerer Schlag, wenn beide Center ausfallen würden. Sobald feststeht, dass beide nicht zur Verfügung stehen, mache ich mir Gedanken, wie wir den Ausfall kompensieren können", sagte Trainer Pedro Calles, der auch weiterhin auf Topscorer Kameron Taylor (26, Adduktoren) und Forward Hans Brase (27, Knie) verzichten muss.​

