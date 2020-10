Hamburg. So langsam fühlt sich Max DiLeo heimisch in seiner neuen Wohnung in Wilhelmsburg. Nach und nach richtet der Neuzugang der Hamburg Towers seine Bleibe, die fußläufig zur edel-optics.de Arena liegt, ein. Besonders gewissenhaft kümmert sich der 27-Jährige um die Gestaltung seiner Wände. An die kommen nicht etwa teure Gemälde, sondern ganz besondere Einzelstücke eines Künstlers mit dem Namen Max DiLeo.

„Wenn mir langweilig ist, male ich sehr gerne. Mich fragen immer wieder Leute, ob man meine Bilder kaufen kann. Ich denke mir dann aber immer, dass sie nicht gut genug sind, um Menschen Geld abzuknöpfen. Deshalb hängen sie bei mir und in meinem Elternhaus“, sagt DiLeo.

Towers-Profi DiLeo: Inspiriert von Kobe Bryant

Understatement eines Mannes, der zur Entspannung vor allem Kunstwerke mit Sportanmutung auf die Leinwand bringt. Besonders eindrucksvoll ist ein Porträt des im Januar dieses Jahres verstorbenen NBA-Stars Kobe Bryant. „So konnte ich ihm meinen Respekt erweisen und meine Trauer ausdrücken. Als Fan der Philadelphia 76ers habe ich ihn gehasst. Aber nur, weil er nicht in meinem Team war. Er war für jeden Basketballer eine Inspiration“, erklärt DiLeo, der auch Michael Jordan, eine Box-Szene aus dem Kultfilm „Rocky“ und ein ungewöhnliches Bild vom Geißbock Hennes, dem Maskottchen des 1. FC Köln. gemalt hat.

„Ich habe mal in Köln Basketball gespielt und fand Hennes irgendwie cool. Außerdem habe ich als Jugendlicher viel Fußball gespielt und stand vor der Entscheidung, in welchem Sport ich eine Profikarriere anstrebe“, verrät der Neu-Hamburger.

Wobei: Eine Wahl hatte DiLeo eigentlich nicht wirklich. Der Guard stammt aus einer echten Basketball-Dynastie. Sein Vater Toni führte Saturn Köln in den 1980er-Jahren als Trainer zu zwei Meistertiteln und coachte 2008/2009 sogar kurzzeitig den NBA-Club Philadelphia 76ers, für den er mittlerweile als Funktionär arbeitet. „Als Kind durfte ich überall hin. Ich war beim Training und nach den Spielen in der Kabine der 76ers. Ich konnte meinem Idol Allen Iverson ganz nah sein. Das war so cool. Der Blick hinter die Kulissen hat meinen Wunsch, Basketball zu spielen, forciert“, erinnert sich der neue Towers-Profi.

Wie DiLeo den Corona-Lockdown erlebt hat

Doch nicht nur väterlicherseits spielte Basketball eine große Rolle. Seine Mutter Anna war Profi bei der DJK 08 Agon Düsseldorf. „Sie war praktisch meine erste Privattrainerin, hat mit mir alles analysiert“, sagt DiLeo. Nach dem Training ging es mit seiner Mutter häufig an den Basketballkorb, der im Vorgarten hing und nach wie vor hängt. In diesem Sommer montierte Papa Tony am Haus vor den Toren Philadelphias eine neuen Ring an die familieneigene Korbanlage, die sein Junior auch intensiv nutzte.

„Wegen Corona blieben die Hallen geschlossen. Auf der Straße waren noch die Dreipunkte-und Freiwurflinie von früher aufgemalt. Das Körbewerfen war wie ein kleiner Flashback meiner Kindheit“, gesteht DiLeo, der sich lebhaft an ein Freiwurfduell mit seiner Mutter erinnert. „Sie hat locker 50, 60 Stück in Folge getroffen. Da war ich ohne Chance. Ich glaube, heute könnte ich sie schlagen“, sagt DiLeo, dessen Bruder T.J. die herrlich-verrückte Basketball-Familie als Profi beim Bundesliga-Rivalen Telekom Baskets Bonn komplettiert.

Max DiLeo (r.) kam im Sommer von Rasta Vechta zu den Towers und soll in Hamburg zum Anführer werden.

Foto: imago/Manngold

„Er war für mich ein wichtiger Ratgeber. Als ich auf das College ging und eigentlich von nichts eine Ahnung hatte, hat er mich an die Hand genommen und mir auch mal den Kopf gewaschen“, sagt DiLeo, der als Jugendlicher unbedingt zur Clique seines drei Jahre älteren Bruders gehören wollte und auch vor der einen oder anderen Mutprobe nicht haltmachte. „Richtig Trouble hatte ich aber nie. Ich wollte halt cool sein, dazugehören und Aufmerksamkeit bekommen. Heute will ich die nur noch auf dem Basketballcourt kriegen“, betont DiLeo und grinst.

Hamburg Towers: DiLeo will eine Nervensäge sein

Und genau deshalb wollte der neue Towers-Trainer Pedro Calles (37) den Guard unbedingt von Rasta Vechta mit nach Hamburg nehmen. Der 1,85 Meter große Profi mit dem Spitznamen „Verteidigungsminister“ gilt als einer der besten Defensivakteure der Basketball-Bundesliga. „Ich liebe es, für die Gegenspieler eine Nervensäge auf dem Platz zu sein. Den Gegner niederarbeiten ist ein geiles Gefühl. Ich akzeptiere es nicht, wenn der Gegner weniger kaputt ist als ich“, offenbart DiLeo mit Stolz in der Stimme.

Für das Spektakel sind eben seine Mitspieler zuständig. Auch wenn es bedeutet, dass Medien und Fans vielleicht nicht ihn, sondern eher den Topscorer des Spiels feiern. „Im Basketball stehen immer die Spieler, die 20 Punkte pro Spiel machen, im Rampenlicht. Ich erfülle aber meine Defensivaufgaben mit viel Stolz und Ehrgefühl. Schade, dass das in der breiten Öffentlichkeit häufig kaum wahrgenommen wird“, sagt DiLeo.

Entmutigen lässt sich der Deutsch-Amerikaner aber nicht. In den Testspielen am Wochenende gegen die EWE Baskets Oldenburg (Sa., 18 Uhr, Livestream auf Oldenburg1) und gegen die Löwen Braunschweig (So., 17 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) will er den Gegenspielern wieder auf die Nerven gehen. „Es ist bei der Verteidigungsarbeit wie bei Gemälden. Manchmal dauert es eben länger, bis man die Kunst erkennt und lieben lernt. Ich hoffe, dass unsere Fans meine Qualitäten bald live in der Hallesehen können“, sagt DiLeo.