Hamburg. Treffpunkt Barclaycard Arena. Hier sollte am Sonntag das bisher größte Spiel in der Geschichte der Hamburg Towers angeworfen werden. Aus bekannten Gründen fällt es aus. Fast 12.000 Eintrittskarten waren für die Begegnung gegen Meister Bayern München verkauft, Rekordbesuch für Basketball in Hamburg. „Unser größtes Spiel könnte unser größtes Problem werden, wenn alle Zuschauer das Geld für ihre Eintrittskarten zurückfordern; was ja ihr gutes Recht ist“, sagt Marvin Willoughby (42).

Der Sportchef, Gesellschafter und Geschäftsführer der Towers, erscheint im knallgelben Sweatshirt aus der neuen Vereinskollektion. In seiner Begleitung Trainer Mike Taylor (47), gewohnt seriös gekleidet im grauen Anzug. Arena-Geschäftsführer Steve Schwenkglenks (47) bittet beide in die leere Halle. Zur Begrüßung laufen auf der 360-Grad-LED-Bande zwischen Unter- und Oberrang Bilder vom Basketball, dazu Spielkommentare: „Schaffartzik steigt hoch“, „Noch sieben Sekunden“, „Towers liegen zwei Punkte zurück“. Die Social-Media-Abteilung der Arena hatte sich diesen Spaß einfallen lassen, „um wenigstens ein bisschen Basketball-Atmosphäre zu schaffen“.

Hamburger Abendblatt: Herr Willoughby, Mr. Taylor, was bewegt Sie, wenn Sie sich hier in der Arena umsehen?

Marvin Willoughby: Es kommt schon ein wenig Wehmut auf. Alle haben sich bei uns unglaublich auf diese Partie gegen den FC Bayern gefreut. Es wäre ein weiterer Meilenstein unserer Clubhistorie geworden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir bleiben mit der Arena in Kontakt, hoffen, dass wir dieses Highlight irgendwann nachholen können.

Mike Taylor: Als ich Trainer in Ulm war, habe ich mir hier 2008 das Final4 um den Basketballpokal angeschaut. Das war gigantisch. In dieser Arena ein Spiel coachen zu dürfen, wäre für mich ein besonderer Moment gewesen. Aber wir haben in diesen Tagen wahrlich andere Sorgen.

Die Basketball-Bundesliga (BBL) pausiert seit dem 12. März, am Montag schalten sich die 17 Clubs und die BBL-Geschäftsführung wieder auf einer Videokonferenz zusammen, um über die Fortsetzung des Spielbetriebs oder den Saisonabbruch zu beraten. Für welche Option plädieren Sie?

Taylor: Als Trainer willst du weiterspielen. Auch die Mannschaft will beweisen, dass sie sportlich die Klasse halten kann. Wir sind zwar Tabellenletzter, der Aufwärtstrend in den letzten Wochen, als wir noch spielen durften, war jedoch unverkennbar. Doch der Sport spielt in der aktuellen Situation nur eine Nebenrolle.

Willoughby: Mike hat recht. Daher muss alles das, was wir sagen, in Relation zu den wirklichen Problemen der Menschen gesetzt werden. Die haben wir immer im Blick. Allerdings stehen auch bei uns existenzielle Entscheidungen an.

Fordern Sie das sofortige Saisonende?

Willoughby: Für mich sind zu viele Sachen ungeklärt, etwa mögliche Testkapazitäten bei einem Re-Start, als dass ich es moralisch verantworten könnte zu sagen, wir spielen wieder. Hinzu kommen wirtschaftliche Aspekte: Bei einem Abbruch entsteht für uns ein großer Schaden. Spielten wir weiter, wäre der Schaden noch größer. Wir müssten neue Spielerverträge schließen, die alten enden überwiegend am 2. Mai. Wir hätten Kosten für fünf Auswärtsfahrten, für die Organisation unserer sieben Heimspiele, ohne im Gegenzug nennenswerte Einnahmen generieren zu können, da wir vor leeren Rängen antreten müssten.

Können Sie die Schäden beziffern? Bei sieben Heimspielen inklusive der Begegnung gegen Bayern München kämen bei insgesamt 32.000 Zuschauern wohl rund 600.000 Euro allein an Eintrittsgeldern zusammen.

Willoughby: Sie wissen doch, ich kommentiere keine Zahlen.

Denken die anderen 16 BBL-Clubs ähnlich über eine Saisonverlängerung?

Willoughby: Es bestehen 17 unterschiedliche Interessenslagen, 17 unterschiedliche Vertragssituationen. Ich habe jedoch bisher keinen Vorschlag gehört, der ethisch, wirtschaftlich, organisatorisch vertretbar ist, um den Betrieb fortzusetzen, keine Idee, die nicht zu einem noch größeren Verlust bei den Clubs führte.

Sie sprachen von existenziellen Problemen. Stehen die Towers vor dem Aus?

Willoughby: Nein! Wir haben immer seriös gewirtschaftet, sind keine finanziellen Risiken eingegangen, werden auch künftig keine eingehen. Das zahlt sich jetzt aus. Wir wollen weiter in der Bundesliga spielen, gehen auch davon aus, aber selbst der Abstieg in die ProA wäre für uns keine Katastrophe. Wir hätten die Kraft und die Strukturen, um in die BBL zurückkehren zu können.

Wo liegen dann Ihre Schwierigkeiten?

Willoughby: Zum Glück sind unsere Partner sehr solidarisch und wollen uns weiter unterstützen. Aber wir wissen nicht, wann wir unseren Sponsoren wieder Gegenleistungen bieten können. Das ist auch im Hinblick auf die neue Saison ein Problem. Wir haben aber viele positive Signale erhalten. Die brauchen wir jetzt auch von jenen, die bei uns Eintrittskarten gekauft haben. Seit vergangenem Montag gibt es auf unserer Homepage ein Formular für Verzichtserklärungen. Wir können nur hoffen, dass es viele ausfüllen, damit Verständnis für unsere Situation zeigen. Wollen alle ihr Geld zurück, hätten wir ein ernsthaftes, vermutlich existenzielles Pro­blem. Andererseits haben wir in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, in der viele Kurzarbeitergeld erhalten oder deren Geschäfte geschlossen sind, volles Verständnis, wenn denjenigen ein Verzicht nicht möglich ist. Vielleicht gibt es unter unseren Zuschauern auch Kranke, dann wären wir in der Pflicht, ihnen zu helfen. Wichtig sind für uns baldige Rückmeldungen, um den Schaden einschätzen zu können. Und was Sie nicht vergessen dürfen: Wie in der Barclaycard Arena fallen auch in der von uns betriebenen edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg derzeit alle Veranstaltungen aus, was zu weiteren Einnahmeverlusten im Gesamtunternehmen führt.

Ein Gerichtsurteil erlaubt es, statt Rückzahlungen auch Gutscheine auszugeben.

Willoughby: Die sind für drei Jahre gültig, in dieser Zeit können auch Regressforderungen angemeldet werden. Deshalb brauchen wir jetzt Klarheit, wer was in Anspruch nimmt, sonst verschieben wir unsere Probleme in die Zukunft und sitzen auf einer wirtschaftlichen Zeitbombe. Aber selbst wenn alle Partner und Zuschauer auf ihre berechtigten Forderungen verzichteten, werden wir mit einem sechsstelligen Minus aus dieser Saison gehen. Den meisten potenziellen Regressforderungen entgehen wir aber auch nicht, wenn wir den Spielbetrieb künstlich aufrechterhalten.

Wie bedrohlich schätzt Ihr Hauptgesellschafter Tomislav Karajica, einer der wichtigsten Towers-Sponsoren, die Lage ein?

Willoughby: Das müssen Sie ihn schon selbst fragen.

Karajica (43) antwortet per Mail: „Natürlich ist die Situation für alle eine enorme Herausforderung. Niemand kann derzeit vorhersagen, was letztlich die Effekte sein werden. Insofern lässt sich das Risiko kaum abschätzen. Gleichzeitig sehe ich auch Chancen, und darauf versuchen wir uns zu konzentrieren. Dies beinhaltet unser Engagement im eSport, in dem die Towers ohnehin aktiv werden wollten. Dieser Prozess nimmt nun mehr Tempo auf. Außerdem bauen wir auf weitere digitale Formate. Ein aktuelles Beispiel ist unser karitatives Logged-in-Festival, das Menschen, die daheim bleiben müssen, via Online-Gaming miteinander verbindet. Wir arbeiten mit der Marke Hamburg Towers und der vorhandenen Infrastruktur auch in diesen Zeiten weiter. Bestenfalls werden wir in der Lage sein, eine Blaupause zu schaffen, die dann auch für andere Clubs attraktiv wäre. Wir machen in jedem Fall das Beste aus der schwierigen Situation.“

Herr Willoughby, wann rechnen Sie mit der Rückkehr zu Verhältnissen vor Corona?

Willoughby: Niemand weiß, wann unter welchen Bedingungen die nächste Saison ausgetragen werden kann, wann wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Vielleicht müssen wir auch 2021 ohne Publikum spielen. Alle Modelle sind denkbar, eine Verkürzung der Spielzeit auf drei Monate, Turniere an wenigen Orten. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass wir in absehbarer Zeit nicht zu „normalen“ Verhältnissen zurückkehren können.

Laufen bei Ihnen schon die Planungen für die nächste Saison?

Taylor: Solange die wirtschaftlichen Rahmendaten nicht feststehen, wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen, ergibt es keinen Sinn, über die Zusammenstellung des Kaders nachzudenken.

Hat die BBL bei der Einreichung der Lizenzanträge am 15. April keine wirtschaftlichen Eckdaten für die nächste Spielzeit verlangt?

Willoughby: Die BBL wollte von den Vereinen nur wissen, ob sie diese Saison überstehen können.

Können die Towers das?

Willoughby: Wie gesagt, wir hoffen es und gehen stark davon aus.

Wird sich der Markt verändern, werden die Spieler künftig vom Gehalt her preiswerter?

Willoughby: Mag sein. Verschieben sich aber die wirtschaftlichen Relationen zwischen den Clubs nicht grundlegend, werden wir auch künftig keinen Spieler, den Bayern München oder Alba Berlin verpflichten wollen, holen können.

Haben Sie die laufende Saison schon detailliert analysiert und daraus Rückschlüsse für die nächste gezogen?

Taylor: Wir haben die Auswertung der bisherigen Spielzeit abgeschlossen. Es war eine typische Saison für einen Aufsteiger, mit anfänglich großen Schwierigkeiten, auf das Niveau der Bundesliga zu kommen. Wir haben unseren Kader gezielt verstärkt, viel in die Entwicklung unserer Spieler investiert und konnten zuletzt mit jeder anderen Mannschaft mithalten, auch wenn wir einige dumme Niederlagen kassiert haben. Ich bin sicher, dass wir in unseren letzten zwölf Spielen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen – oder geholt hätten.

Sind alle Spieler noch in Hamburg?

Willoughby: Wir haben mit einem Spieler den Vertrag aufgelöst (mit dem Venezolaner Michael Carrera, die Red.), Mannschaftskapitän Beau Beech und Tevonn Walker sind in ihre Heimatländer geflogen, kämen aber sofort zurück, sollte es noch mal losgehen. Bogdan Radosavljevic ist bei seiner Familie in Tübingen, alle anderen sind in Hamburg.

Wie steht es um einen Gehaltsverzicht?

Taylor: Die Spieler und ich sind dazu bereit. Wir wissen alle um die Situation, haben volles Vertrauen zu Marvin und der Geschäftsführung, weil alle Probleme bei den Towers offen kommuniziert werden. Alle Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle sind in Kurzarbeit, da werden wir uns selbstverständlich solidarisch zeigen.

Willoughby: Eines möchte ich noch sagen: Die Towers sind ja nicht nur eine Profimannschaft, wir sind ein Verein mit vielen Teams. Wir hoffen, dass unsere Jugendmannschaften bald wieder trainieren können, dass die Kids, die in den Hochhaussiedlungen in Kirchdorf-Süd in ihren Wohnungen hocken, bald wieder zu uns kommen können. Das sind mindestens ebenso wichtige Probleme, die von der Politik schnell gelöst werden sollten. Die Kids müssen sich wieder bewegen können!

