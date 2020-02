Wir haben das Spiel diktiert. Die Spieler müssen lernen, ein solches Match dann auch zu gewinnen

„Wir werden von Spiel zu Spiel besser, stecken jetzt auch Rückschläge konstruktiv weg“, sagte Willoughby, als sich sein Verdruss etwas gelegt hatte, „wir müssen jedoch so schnell wie möglich den nächsten Schritt machen, ein solches Match auch mal gewinnen.“ Mit 3:14 Siegen sind die Towers weiter Drittletzter, nur der Tabellenletzte steigt ab. „Ich gehe weiter fest davon aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Willough­by, „die Mannschaft hat ihr Potenzial längst nicht ausgeschöpft.“

Die Rolle von Neuzugang Holland

Demarcus Holland, der vierte und letzte Neuzugang in dieser Saison, könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Gegen Ludwigsburg gab er nach anfänglichen Abstimmungsproblemen ein ordentliches Debüt, half die Deckung zu stabilisieren, und 111 Sekunden vor Schluss zeigte er zudem seine Schussfertigkeiten, traf aus der Distanz zum 92:92. Insgesamt steuerte er sieben Punkte bei, stufte seine Leistung aber selbstkritisch „als stark verbesserungswürdig“ ein.

Towers-Trainer Mike Taylor, am Donnerstag zum zweiten Mal Vater geworden, Ehefrau Alice gebar Sohn Nick, wollte angesichts vieler positiver Eindrücke in seiner Analyse vor allem die Fortschritte sehen: „Wir haben vieles richtig gemacht. Der große Unterschied zu den vorigen Spielen war, dass wir mit einer Führung die Begegnung diktiert haben. Daran gilt es weiter zu arbeiten. Wir müssen aber lernen, ein solches Match dann auch erfolgreich durchzuziehen.“

Fehlende physische Robustheit

Die Ludwigsburger waren den Towers bei den Rebounds (36:31) überlegen, was nicht überraschte, weil dies die große Qualität dieses Teams ist, und sie leisteten sich weniger Ballverluste (14:17). Dass die Hamburger wie im vorigen Heimspiel gegen Würzburg (83:86) das Match in den letzten Minuten verloren, dürfte nicht fehlender körperlicher Fitness zuzuschreiben sein, schließlich drehten die Towers in der Schlussphase die später siegreichen Spiele in Braunschweig und Bonn.

Der Unterschied: In diesen Begegnungen waren die Towers mit Rückstand in die Crunchtime gegangen, gegen Ludwigsburg hatten sie einen Vorsprung zu verteidigen – was auf (noch) fehlende physische Robustheit schließen lässt. Zeit zum Aufarbeiten bleibt kaum: Am Dienstagabend in Bamberg wartet eine erneut kaum zu bewältigende Herausforderung. Vielleicht ist das gerade die Chance.