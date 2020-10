Hamburg. Auf der Trabrennbahn Bahrenfeld, Luruper Chaussee 30, wird an diesem Wochenende das größte Meeting des Jahres gefahren. Sonnabend von 13.30 Uhr an trifft sich die Elite der Amateurtrabrennfahrer, um ihren deutschen Meister zu ermitteln. 35.000 Euro können die besten deutschen Hobbyfahrer in drei Vorläufen, dem großen Finale und einem Trostlauf verdienen. Da Vorjahressieger Simon Siebert (Berlin) diesmal kein geeignetes Pferd im Stall hat, wird es einen neuen Titelträger geben.

Der „Große Preis von Deutschland“ am Sonntagnachmittag, der Höhepunkt des Rennwochenendes, ist mit 40.000 Euro dotiert und lockt zehn hochklassige vierjährige Pferde aus vier Ländern an. Den Niederländern, Schweden und Dänen stellt sich als einziger deutscher Vertreter der letztjährige Derbyvierte River Flow, gefahren vom Berliner Spitzentrainer Thorsten Tietz, in den Weg.

Wegen Corona nur 500 Zuschauer zugelassen

Zu den Favoriten zählen der Däne E Type Cash, der vom vielfachen deutschen Champion Michael Nimczyk (Viersen) gesteuert wird und schon mehr als 100.000 Euro verdient hat, sowie der nahe der holländischen Prunkbahn Wolvega trainierte Juan les Pins. Sein Fahrer Jaap van Rijn gilt dort als das größte Talent aller Zeiten und war schon international erfolgreich. Ex-Weltmeister Heinz Wewering (70/Münster), Sieger in fast 17.000 Trabrennen und für sein Lebenswerk kürzlich vom Traberverband mit dem Platinhelm ausgezeichnet, sitzt hinter Ecco C N im Sulky.

Zehn weitere Rennen am Sonntag sind mit zusammen mehr als 80.000 Euro ebenfalls herausragend dotiert. Im Rahmen der relativ neuen Wettart „V7“ könnte ein alleiniger Gewinner mindestens 20.000 Euro für den geringen Grundeinsatz von 20 Cent kassieren, müsste dafür aber die sieben Sieger in sieben vorgegebenen Rennen richtig vorhersagen.

Da der um 13.30 Uhr beginnende Renntag in Corona-Zeiten nur vor begrenzter Zuschauerzahl (500) abgewickelt werden darf und daher längst „ausverkauft“ gemeldet wurde, wird es vom Veranstalter auf YouTube eine Liveübertragung geben.