Hamburg. Vor dem Spiel bei Schalke 04 gibt es wieder Anzeichen, dass der Trainer verlängert. Leistungsstatistiken der Mannschaft verschlechtert.

„Ja!“ Die Antwort von Fabian Hürzeler war eindeutig. Die entsprechende Frage auch: Ob er in die Personalplanung für die kommende Saison involviert sei. Vor dem Spiel des FC St. Paulian diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 lässt sich damit die nächste Volte im ständigen spekulativen Hin und Her um die ausstehende Vertragsverlängerung des Trainers schlagen. Er bleibt nun doch. Wahrscheinlich.