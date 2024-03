Hamburg. Der Coach des FC St. Pauli nervt die Clubbosse in den Verhandlungen über seine Vertragsverlängerung mit überzogenen Forderungen.

Stellen Sie sich doch mal ein Paar vor, das sehr ernsthaft darüber nachdenkt zu heiraten. Als sie zusammensitzen, um alles zu besprechen, sagt einer der beiden, dass er diese Ehe wirklich sehr gerne eingehen möchte. Allerdings wolle er betonen, dass er die Beziehung sofort beenden werde, falls jemand hübscheres oder reicheres (idealerweise beides) Interesse an ihm zeige. Und: Er wolle selbstverständlich einen Ehevertrag, in dem steht, dass er in diesem Fall zu keinerlei finanziellem Ausgleich verpflichtet sei.