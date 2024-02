Hamburg. Durch den Streik im ÖPNV ist mit Überlastung von Straßen und Parkplätze zu rechnen. St.-Pauli-Fans werden mit Bussen transportiert.

5800 Fans werden TabellenführerFC St. Pauli an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) zum Auswärtsspiel in der Zweiten Liga bei Schalke 04 begleiten. Der Gästeblock in der Arena ist damit komplett ausverkauft. Bei der An- und Abreise zu der Partie aber droht wegen des Streiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein Chaos. Der öffentliche Personennahverkehr in Gelsenkirchen soll zum Erliegen kommen. Keine Busse, keine Straßenbahnen, der Weg zu der Arena wird damit extrem problematisch.