Hamburg. Der Doppeltorschütze beim 4:3 in Kiel befindet sich seit Wochen in Topform. Welchen unglaublichen Rekord er auf Schalke verteidigen will.

Am Montag war auch für Oladapo Afolayan wieder Arbeitsalltag angesagt. Am Freitagabend hatte sich der 26 Jahre alte Engländer noch als Doppeltorschütze und Matchwinner beim spektakulären und am Ende erzitterten 4:3-Sieg beim Tabellenzweiten Holstein Kiel feiern lassen. Nach einem freien Sonntag geht aber der Blick schon wieder auf das nächste Auswärtsspiel am Freitagabend beim krisengeschüttelten Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04.