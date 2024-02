Mit dem 4:3-Sieg beim ersten Verfolger bauten die Kiezkicker ihre Tabellenführung weiter aus, machten es aber unnötig spannend.

Am Ende fielen sich die Profis des FC St. Pauli glücklich, aber auch schwer erschöpft in die Arme. Trotz zweimaliger Drei-Tore-Führung musste das Team vom Millerntor am Ende schwer zittern, bevor der 4:3 (3:0)-Sieg beim Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel feststand. So aber baute St. Pauli seine Tabellenführung auf sechs Punkte aus.