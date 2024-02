Hamburg. Titel, Geldgeber, Plätze, Mitglieder, Stadion und Aufstiege: So unterscheiden sich die Nordrivalen vor dem Topduell an diesem Freitag.

Zu den ganz großen Clubs der in dieser Saison einmal wieder so prominent besetzten Zweiten Liga zählen diese beiden sicher nicht. Doch große Namen, das lehrt diese Liga ja immer wieder, sind noch längst keine Garantie für Erfolg. Auf jeden Fall steigt an diesem Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) im Kieler Holstein-Stadion das absolute Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga, wenn die KSV Holstein und der FC St. Pauli aufeinandertreffen.