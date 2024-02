Hamburg. Der Trainer und der Verein sind vor dem Topspiel bei Holstein Kiel in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag nicht weitergekommen.

So langsam wird auch Fabian Hürzeler ungeduldig. Auch vor dem Zweitliga-Topspiel des FC St. Pauli gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gibt es weiterhin keine Klarheit über seine berufliche Zukunft beim Tabellenführer. Die Entscheidung über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages steht weiterhin aus.