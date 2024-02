Hamburg. Der Außenverteidiger kam im Sommer aus Dritten Liga und hat sich beim Kiezcluv zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt.

Manchmal reicht im Fußball ein einziger Schuss, um sich in Rekordgeschwindigkeit in die Herzen der Fans und des Trainers zu spielen. Philipp Treu, seines Zeichens Außenverteidiger beim FC St. Pauli und nicht als Torjäger bekannt, setzte einen solchen Schuss Ende Oktober im Spiel gegen den Karlsruher SC ab. Es war der 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit, Ekstase im Millerntor-Stadion. Und für Treu, der bis dato nur wenig Einsatzzeit bekommen hatte, die Bewerbung für die Startelf. Mit Erfolg: Im folgenden Spiel gegen die SV Elversberg stand Treu von Beginn an auf dem Platz, machte seine Sache erneut gut und verpasste seitdem lediglich acht Spielminuten in der Zweiten Liga.