Hamburg. Der australische Leitwolf überzeugt bei seinem Comeback nach dem Asien-Cup. Wen er notgedrungen aus der Startelf drängte.

Die ersten fünf Pflichtspiele hatte Jackson Irvine seit Ende der Winterpause verpasst, beim hart und in Unterzahl erkämpften 1:0 (1:0)-Sieg gegen Eintracht Braunschweig war der Australier, der wie Landmann Connor Metcalfe am Asien-Cup in Katar teilgenommen hatte, wieder dabei und überzeugte sofort wieder.