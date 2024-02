Hamburg. Beim 1:0-Sieg gegen Braunschweig zeigte das Team des FC St. Pauli gut erholt von der Niederlage in Magdeburg. Wer besonders überzeugte.

Der FC St. Pauli konnte am Sonntag mit dem 1:0 gegen Eintracht Braunschweig seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga trotz Unterzahl in der Schlussphase festigen. Die Einzelkritik für die St.-Pauli-Spieler: